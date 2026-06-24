Se incrementan 227% las desapariciones con Navarro en Nayarit

Durante el gobierno de Miguel Ángel Navarro Quintero en Nayarit, las desapariciones de personas aumentaron 227 por ciento en lo que va del año, respecto al mismo periodo de 2022. Familias buscadoras consideran que esto podría ser por la expansión de grupos criminales y la disputa de la plaza.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, de la Secretaría de Gobernación, los casos pasaron de 47, en 2022, primer año completo del mandato del morenista, a 154 hechos hasta el 23 de junio del presente año.

El Dato: Los municipios que concentran la mayor cantidad de desaparecidos son Tepic y Bahía de Banderas, seguidos por Compostela, Santiago Ixcuintla, Xalisco y San Blas.

La integrante del Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, Karina Nova Cacho, consideró que este incremento podría estar relacionado con la presencia y expansión de grupos criminales.

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“Pienso que ha sido por los cárteles que están en esta región, claro que en todas las regiones hay, pero hay algunos cárteles que tienen más presencia y se han expandido”, mencionó a La Razón.

De acuerdo con el informe Estrategia de Seguridad de los Primeros 100 Días, las Fuerzas Armadas detectaron en 2024 la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel de Sinaloa y Cártel de los Beltrán Leyva en Nayarit.

No localizados ı Foto: Especial

Los datos de personas desaparecidas en la entidad gobernada por Morena muestran que del 1 de enero al 23 de junio del presente año, el sector poblacional más afectado es el de las personas de 30 a 34 años, con 22 casos, de los cuales 17 son hombres y cinco, mujeres.

La información revela que las desapariciones de personas de este rango de edad tuvieron un alza respecto al mismo periodo de 2022, cuando sólo hubo ocho hechos.

La lideresa del Colectivo Por Nuestros Corazones, Rosa María Jara Montes, dijo en entrevista que, en la zona norte del estado de Nayarit, en los límites territoriales con Sinaloa, es donde se están reportando más casos de hombres jóvenes desaparecidos, quienes son obligados a unirse a las filas de la delincuencia organizada.

“Creemos que las desapariciones son por la disputa de la plaza entre el crimen organizado que hay ahorita al norte del estado y pues toman a muchos jóvenes, principalmente hombres, aunque el número de mujeres desaparecidas también se ha incrementado muchísimo; sigue siendo, en la mayoría, digamos 80 por ciento de hombres que van desde los 15 hasta los 30”, dijo.

A esta situación se suma la cifra negra. En junio de 2025, este diario reportó que la líder de la asociación civil Búsqueda de Desaparecidos, Guadalupe Solís, sostuvo que el número de desapariciones en Nayarit es mayor al reportado por las autoridades locales, debido a que hay familias que no denuncian por temor a represalias del crimen organizado.

Nova Cacho, de Guerreros Buscadores de Jalisco, consideró que la desaparición de personas no es el único problema en el estado de Nayarit, sino que suma la ineficacia de las autoridades.

La activista contó que tras un cambio en la Fiscalía General de esa entidad hubo avances en el caso de su hijo con la sentencia de cinco hombres, en 2023, y una mujer, en 2025; sin embargo, hasta ahora no se ha logrado conocer el paradero de él.

“A finales del año pasado y de éste ha habido un poco más de avance, ya están sentenciados, pero no dieron el paradero de mi hijo, aún lo sigo buscando y es un problema de verdad muy grande la desaparición, porque a diario son caritas nuevas de jóvenes, de niños, porque hasta de 13 años a 35 en promedio han sido las desapariciones y tanto de hombres como de mujer”, lamentó.

En abril pasado, la integrante del colectivo Por Nuestros Corazones, Rosa María Jara Montes, dijo a La Razón que en la entidad también sufre la participación de autoridades de seguridad en los casos de desaparición y no localización de personas.

De acuerdo con la activista, esta problemática la padecen desde que estaba el fiscal Édgar Veytia, quien en Estados Unidos se declaró culpable por delitos contra la salud y nexos con grupos criminales. El exfuncionario además declaró en contra del exsecretario de Seguridad federal durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, Genaro García Luna, condenado por proteger al Cártel de Sinaloa.

Las cifras oficiales también revelan que el municipio con más casos de desapariciones es Tepic, con 85 hechos. Esa situación llama la atención de activistas debido a lo turística que es la ciudad y porque ha sido en diversas ocasiones señalado como un sitio seguro.