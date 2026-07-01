Se desploman 22% las exportaciones de BCS

La vocación comercial en Baja California Sur ha venido a menos durante el gobierno de Víctor Manuel Castro Cosío, pues las exportaciones de la entidad están en una espiral descendente desde que el morenista tomó el cargo en septiembre de 2021.

En su comparativo anual, cada primer trimestre desde 2023 ha mostrado un retroceso —a excepción del año pasado, cuando avanzó 3.8 por ciento— y el de 2026 refleja la caída más pronunciada, con una variación porcentual de 21.9 puntos menos con respecto al mismo periodo de 2025.

EN PICADA ı Foto: Especial

Este estatus, encuadrado en las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), ubica a la entidad en penúltimo lugar conforme al total de las exportaciones del resto de los estados del país.

Con apenas 68.3 millones de dólares (mdd) como monto de sus ventas al exterior, Baja California Sur se coloca como único estado con 0.0 por ciento de participación en la actividad exportadora del país, con cifras redondeadas.

Esto reviste una particular relevancia, puesto que la actividad comercial permite a un estado obtener divisas extranjeras, crear empleos y mejorar la economía local, además de que impulsa el crecimiento de las empresas.

El Dato: EN EL PRIMER trimestre de 2026, el valor de las exportaciones de las entidades federativas alcanzó un monto de 158 mil 117.5 millones de dólares, según los datos del Inegi.

En el trimestre enero-marzo de 2026, con base en los sectores de actividad económica, las exportaciones manufactureras del país representaron 92.3 por ciento del valor total de las exportaciones de las entidades federativas. Siguieron las de minería (petrolera y no petrolera), con 4.8 puntos, y las del sector agropecuario, con 2.9 unidades.

A tasa anual, el valor de las exportaciones de las entidades federativas se incrementó 17.9 por ciento. Según sectores económicos, el de las manufacturas aumentó 19.9 por ciento y el de minería, 6.8 unidades porcentuales. El correspondiente al sector agropecuario disminuyó 13.1 puntos.

100 por ciento cayeron las ventas mineras estatales en 2026

De acuerdo con el Inegi, en el primer trimestre de 2026, del sector manufacturero las exportaciones de fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos, destacaron por su contribución en el valor de las ventas totales, ya que en conjunto representaron 31.7 por ciento del total.

Siguieron la fabricación de equipo de transporte, con 30.5 por ciento, y producción de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica, con 5.2 puntos porcentuales.

Las exportaciones del subsector en cuanto a minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas, representaron 3.0 por ciento, mientras que las del subsector de la agricultura significaron 2.8 unidades. En conjunto, estos subsectores sumaron 73.2 por ciento de las exportaciones totales de las 32 entidades federativas.