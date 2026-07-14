Rafael Zabalza Beraza ¿cuáles son sus empresas y fortuna?

La detención de Rafael Zabalza Beraza, empresario de origen español señalado como presunto responsable de los ataques armados contra automovilistas en la Vía Atlixcáyotl, también ha puesto nuevamente bajo los reflectores su trayectoria empresarial y los contratos públicos obtenidos por compañías con las que ha sido relacionado.

De acuerdo con reportes, Zabalza Beraza desarrolló negocios principalmente en los sectores farmacéutico, biomédico y de combustibles.

Durante años fue mencionado en investigaciones sobre adjudicaciones gubernamentales, especialmente durante la administración del exgobernador Mario Marín Torres

🚨 Detienen al tirador de la Atlixcáyotl 🚨



Autoridades detuvieron esta mañana a Rafael Zabalza Veraza, empresario español, por su relación con los incidentes registrados en la Vía Atlixcáyotl.



De acuerdo con información que ha circulado públicamente, anteriormente fue señalado… pic.twitter.com/G3HDB4QxDv — E Línea Noticias (@elineanoticias) July 14, 2026

¿Qué empresas se le atribuyen?

Entre las compañías con las que ha sido identificado se encuentran:

Biotecnología CADO, S.A. de C.V. , donde fue señalado como accionista y representante legal. La empresa obtuvo contratos para la adquisición y mantenimiento de equipo médico, algunos de ellos superiores a 26 millones de pesos.

Grupo Emprendedor Gasolinero, S.A. de C.V., empresa dedicada al sector de combustibles y con domicilio en avenida 25 Oriente número 1627, colonia Bella Vista, en Puebla. Diversos periodistas poblanos lo han identificado como propietario de esta compañía.

Además, publicaciones recientes señalan que Grupo Emprendedor Gasolinero recibió contratos por alrededor de 1.2 millones de pesos durante la actual administración del Gobierno de Puebla, meses antes de la detención de Zabalza Beraza.

Hasta ahora, las autoridades no han señalado que dichos contratos presenten irregularidades o formen parte de la investigación penal en su contra.

🚨 La empresa de Rafael Zabalza Bareza recibió 1.2 millones de pesos en contratos del actual Gobierno de Puebla, meses antes de su detención como presunto tirador de la Vía Atlixcáyotl. pic.twitter.com/Tf96k9oRlS — Carlos Moreno (@Sega_Genesis___) July 14, 2026

¿Cuál es su fortuna?

No existe un registro oficial que permita conocer el patrimonio de Rafael Zabalza Beraza. A diferencia de empresarios que cotizan en bolsa o cuyos grupos corporativos publican estados financieros, las empresas con las que ha sido relacionado son de carácter privado, por lo que no es posible estimar de manera confiable su riqueza.

Por ello, cualquier cifra que circula en redes sociales sobre su presunta fortuna carece, hasta el momento, de respaldo documental u oficial.

Rafael Zabalza Beraza fue detenido durante un operativo encabezado por la Fiscalía de Puebla tras ser identificado como el principal sospechoso de los ataques registrados durante varios meses contra automovilistas que circulaban por la Vía Atlixcáyotl.

Las autoridades investigan su presunta participación en múltiples agresiones con arma de fuego que dejaron personas lesionadas y provocaron una amplia movilización de las corporaciones de seguridad.

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MSL