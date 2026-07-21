Crece enojo por muerte de menor en academia

En un escalamiento del clamor por justicia, familiares, exalumnos y ciudadanos marcharon ayer en Ciudad Madero, Tamaulipas, para exigir el esclarecimiento de la muerte de una adolescente de 13 años, ocurrida mientras se encontraba en un campamento de la Academia Militarizada Doenitz.

La movilización se inició desde la sede del citado centro de instrucción de cursos de verano y avanzó hasta la presidencia municipal, donde los manifestantes realizaron un plantón y colocaron mantas con mensajes para reclamar justicia y pedir la intervención del alcalde Erasmo González.

Los inconformes pidieron a las autoridades que se esclarezca el caso y se proceda legalmente contra quienes resulten responsables de la muerte de la menor.

El fallecimiento ocurrió apenas cuatro días después de que la adolescente entró al campamento y su deceso causó indignación por el verdadero motivo, ya que su familia recibió dos llamadas: primero dijeron que la joven se había desvanecido y más tarde notificaron que había fallecido.

En primera instancia, el personal de la Academia Militarizada Doenitz contactó a la madre de la menor, Alejandra Quintos, para decirle que su hija se había caído “de frente” y tenía un moretón en su labio.

Posteriormente, la madre recibió un video en el que precisamente aparece acostada su hija, pero con posibles señales de lesiones físicas.

“Hola, mami, me caí. No me vayas a subir a tus estados (de redes sociales), estoy bien; porque no ando en modo reina”, expresó la menor, en la grabación.

Una vez que le notificaron la muerte de su hija, Alejandra Quintos aseguró que solicitó una necropsia particular para comparar sus resultados con los peritajes oficiales, ya que considera que hubo retraso en avisarle sobre el fallecimiento.

La abuela de la víctima, quien identificó el cuerpo, afirmó que su nieta presentaba lesiones en el rostro y la cabeza que, a su juicio, no corresponden a una caída, por lo cual sus familiares pidieron que el caso se investigue a fondo.

Posteriormente, se dio a conocer que la autopsia particular arrojó que la principal causa de la muerte fue asfixia por inmersión, lo cual significaría que la menor se ahogó o fue ahogada. Sin embargo, las autoridades no han dado ninguna versión oficial sobre las causas del deceso.

Este caso escaló, luego de que madres de otros alumnos señalaron que vecinos de la zona les habían comentado que se escuchaban gritos, llantos y presuntos castigos físicos dentro de la academia militarizada, la cual operaba desde hace varios años en Ciudad Madero.

También denunciaron que los menores eran sometidos a actividades físicas bajo el sol durante largos periodos, aunque estas versiones forman parte de los testimonios recabados y serán las investigaciones las que determinen si tienen relación con el caso.

En respuesta a la efervescencia que ha supuesto el caso, el secretario general de Gobierno de Tamaulipas, Héctor Joel Villegas González, aseguró que las investigaciones siguen su curso y que no habrá impunidad para nadie. “No hay impunidad para nadie. La Fiscalía es la autoridad competente y será la que determine, con base en las investigaciones y las pruebas, qué ocurrió y quiénes pudieran tener alguna responsabilidad”, declaró.