Alcalde de Elota se viraliza por estrafalario atuendo en Grito; ‘salió como emperador’

El alcalde de Elota, Sinaloa, Richard Millán Vázquez, llamó la atención durante las celebraciones del Grito de Independencia por el atuendo que utilizó.

En imágenes difundidas en redes sociales, el presidente municipal Richard Millán Vázquez aparece con un traje negro con bordados blancos, hombreras decoradas y una capa larga, parecido a un emperador.

La vestimenta utilizada por Richard Millán Vázquez generó comentarios en redes sociales debido a sus características y a la puesta en escena del mensaje previo a la ceremonia.

El alcalde Richard Millán Vázquez encabezó las actividades relacionadas con las Fiestas Patrias en Elota, como parte de la conmemoración de la Independencia de México.

No es la primera ocasión en que la vestimenta del presidente municipal Richard Millán Vázquez genera atención pública.

En octubre de 2025, Richard Millán Vázquez también fue objeto de comentarios en redes sociales luego de publicar un video en el que apareció con un atuendo utilizado para una celebración de Halloween.

La atención sobre el alcalde Richard Millán Vázquez ocurre mientras permanece abierto el proceso de revisión de la Cuenta Pública 2025 de Elota.

De acuerdo con información difundida sobre el informe de fiscalización de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa (ASE), fueron revisados 130 resultados, de los cuales 87 fueron observados. Además, se reportaron 13 millones 976 mil pesos en recuperaciones probables.

Las observaciones corresponden a distintos rubros de la administración municipal y deberán ser aclaradas o solventadas por el Ayuntamiento.

Richard Millán Vázquez rechazó que exista un desvío de recursos públicos y señaló que su administración trabaja en la integración de la documentación necesaria para responder a los señalamientos.

De acuerdo con declaraciones difundidas el 15 de septiembre, el plazo para presentar las evidencias correspondientes vence el 24 de septiembre de 2026.

🔴Richard Millán, alcalde de Elota, Sinaloa, llamó la atención en redes sociales por el atuendo que eligió para las fiestas patrias.



El presidente municipal enfrenta observaciones de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa a la Cuenta Pública 2025.



Pero no es la única… pic.twitter.com/3h3PwNub9I — Azucena Uresti (@azucenau) September 16, 2026

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