Azucena Cisneros encabeza el Grito de Independencia en Ecatepec

Más de 12 mil habitantes de Ecatepec abarrotaron la explanada municipal para conmemorar el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México. La jornada festiva reunió a miles de familias en un ambiente de identidad nacional y saldo blanco.

Desde el balcón principal del palacio de gobierno, la alcaldesa Azucena Cisneros Coss encabezó la ceremonia tradicional de las Fiestas Patrias. En su mensaje hacia la ciudadanía, la edil enfatizó la importancia de defender la soberanía y erradicar los males sociales que históricamente aquejan a la localidad.

“¡Viva la dignidad del pueblo! ¡Viva la soberanía! ¡Viva la paz! ¡Viva la honestidad!”, proclamó la presidenta municipal ante la plaza llena, para luego sentenciar: “¡Que muera la corrupción! ¡Que muera el saqueo! ¡Que mueran el clasismo, el racismo y la violencia!”.

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¡Viva México! 🇲🇽



Desde #Ecatepec conmemoramos con orgullo el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, honrando nuestra historia, nuestras raíces y a las heroínas y héroes que nos dieron patria y libertad.



¡Viva Ecatepec! ¡Viva México! pic.twitter.com/glohtMSfAe — Azucena Cisneros (@azucenacisneros) September 16, 2026

La conmemoración del 15 de septiembre ofreció a los asistentes un espectáculo de pirotecnia al ritmo de música tradicional, culminando con el concierto de la cantante oaxaqueña Lila Downs, tras las presentaciones del Mariachi Femenil Amazonas y el grupo Calle 4.

Las actividades oficiales continuaron la mañana del 16 de septiembre con el desfile cívico-militar por el centro de San Cristóbal. Las calles principales registraron un ambiente festivo con el paso de mil 900 participantes repartidos en 13 contingentes.

El estado de fuerza policial sumó a 390 efectivos locales, apoyados por la Secretaría de Marina y la Policía Estatal. En la columna marcharon agrupamientos de Proximidad Social, Operaciones Especiales, Tránsito, la Policía Montada y seis binomios de la Unidad Canina.

El recorrido contó también con la participación activa de alumnos de la Escuela Normal de Ecatepec, planteles de educación primaria, estudiantes universitarios y representantes vecinales de los nueve pueblos fundadores del municipio mexiquense.

Desfile Cívico del CCXVI ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO. 🇲🇽



Una celebración de nuestra historia, identidad y orgullo nacional.



Desde #Ecatepec, con la participación de nuestras instituciones y familias, ¡conmemoramos juntos la grandeza de México!



🇲🇽 ¡Viva… pic.twitter.com/01rxNKym4f — Azucena Cisneros (@azucenacisneros) September 16, 2026

El Heroico Cuerpo de Bomberos de Ecatepec, el grupo de Pequeños Vulcanos y las cuadrillas de Servicios Públicos con maquinaria pesada estuvieron entre las comitivas más aplaudidas por las familias reunidas a lo largo del trayecto.

Previo al desfile, la alcaldesa e integrantes del Cabildo rindieron una guardia solemne y depositaron una ofrenda floral en el monumento a la Trilogía de los héroes insurgentes. La jornada concluyó formalmente cuando el comisario municipal, Luis Alberto Taylor González, entregó el parte del operativo sin incidentes.

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MSL