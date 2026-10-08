Motín en el penal de El Castillo deja 10 muertos y 16 heridos en Mazatlán, Sinaloa

Un motín registrado este jueves en el Centro Penitenciario de El Castillo, ubicado en el municipio de Mazatlán, Sinaloa, causó la muerte de 10 personas y dejó lesionadas a otras 16, informó la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP) en las redes sociales.

Entre las víctimas mortales se contabilizan 9 personas privadas de la libertad (PPL) y un ciudadano que se encontraba en el inmueble realizando una visita familiar.

La SSP de Sinaloa indicó que 16 internos sufrieron lesiones de diversa consideración, por lo que requirieron su traslado para recibir atención médica prehospitalaria en centros de salud.

“La Dirección del Centro Penitenciario de El Castillo reportó que se registró una riña al interior de las instalaciones penitenciarias, en la que lamentablemente perdieron la vida 9 personas privadas de la libertad, 1 visita familiar y 16 PPL más resultaron heridas, las cuales ya fueron trasladadas a recibir atención médica prehospitalaria”, indicó la autoridad en una publicación en la red social X.

Tras el estallido del conflicto, fuerzas del Grupo Interinstitucional desplegaron un operativo en la prisión para controlar la situación y restablecer la paz.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal aseveró que las instalaciones penitenciarias quedaron bajo control de las fuerzas de seguridad, aunque los efectivos mantienen su presencia para preservar la integridad de la población reclusa y del recinto.

La #SSPSinaloa informa que, este 8 de octubre de 2026, la Dirección del Centro Penitenciario de El Castillo reportó que se registró una riña al interior de las instalaciones penitenciarias, en la que lamentablemente perdieron la vida 9 personas privadas de la libertad, 1 visita… pic.twitter.com/xKFA1iK8m1 — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) October 8, 2026

Las autoridades dieron aviso de inmediato a la Fiscalía General del Estado (FGE) para dar paso a las investigaciones de ley.

Como medida de contingencia ante la crisis, la Dirección del Centro Penitenciario de El Castillo suspendió de forma preventiva el ingreso de visitantes programado para la jornada.

La dependencia concluyó que el resto de los internos permanece sin novedad y bajo custodia en las distintas áreas del reclusorio.

“Es importante señalar que el resto de la población penitenciaria se encuentra bien y que las autoridades mantienen su presencia en el lugar para preservar el orden y garantizar la seguridad. Reiteramos nuestro compromiso de actuar con responsabilidad, mantener informada a la ciudadanía y colaborar con las instancias correspondientes para el esclarecimiento de estos hechos”, finalizó la institución estatal.

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JVR