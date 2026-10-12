Aspirante a coordinación de Morena en Tijuana presume masaje tras ‘arduo’ día de trabajo | VIDEO

María del Carmen Espinoza Ochoa, aspirante a la coordinación municipal de Morena en Tijuana, Baja California, compartió el momento en el que recibía de una ciudadana un masaje después de “un día de arduo trabajo”.

En un breve video difundido en su cuenta de Facebook, la exsíndica procuradora del Ayuntamiento refirió que se encontraba con “amigos” de la colonia Tres de Octubre, con quienes previamente había compartido “un delicioso pollito”.

“Pues llegó el momento de relajarse un poquito, ya me está dando sueño”, comentó en tono de broma, mientras una mujer, a quien identificó como su “amiga”, le daba un masaje.

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🎯 La funcionaria pública que se grabó recibiendo un masaje tras un “arduo” día de trabajo, no es “La Güera de #Morena”, Natalia Suárez del Real, delegada o ex delegada del Bienestar en #Puebla y cuyas excéntricas publicaciones suelen generar escándalo en redes sociales. La mujer… pic.twitter.com/448G4S0uu0 — Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) October 12, 2026

La grabación corresponde a una reunión del pasado 11 de octubre con el líder comunitario en la colonia Tres de Octubre, José Ángulo, y personas adultas mayores, presuntamente habitantes de la comunidad.

“Nuestro compromiso diario es difundir un mensaje de unidad y acercar buenas noticias a los adultos mayores”, escribió Espinoza Ochoa sobre el encuentro. “Continuamos visitando los hogares de la comunidad tijuanense, con la meta de llegar muy pronto a cada una de las familias que aún nos faltan por recorrer”, agregó.

También el pasado 11 de octubre, Espinoza Ochoa se registró para participar en el proceso interno de Morena para definir sus coordinaciones municipales de los Comités de la Transformación y la Soberanía Nacional.

“Este paso lo damos con la frente en alto, con las manos completamente limpias y guiadas por la firme convicción de seguir construyendo el Segundo Piso de la Cuarta Transformación”, escribió la aspirante al presumir su solicitud de registro.

La exfuncionaria municipal afirmó que respeta “los tiempos del partido” y sostuvo que está preparada “para sumar desde la trinchera que la soberanía de nuestro movimiento determine para pacificar y ordenar a Tijuana”.

“La verdadera política se hace a ras de suelo, escuchando las demandas del pueblo y con una honestidad probada en el ejercicio público”, expresó.

Inicialmente, trascendió que la mujer que aparecía en la grabación era una funcionaria pública de Puebla; sin embargo, se trató de información falsa. Posteriormente, se confirmó que se trataba de María del Carmen Espinoza Ochoa.

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cehr