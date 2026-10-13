Se registra una fuerte explosión en gasera de Coacalco | VIDEOS

Una fuerte explosión se registró en la colonia Loma Bonita, en Coacalco, Estado de México, durante la mañana de este martes 13 de octubre. El incidente fue reportado en una gasera cercana al mercado de la zona.

Tras lo ocurrido, en videos se muestra como vecinos y transeúntes se alejaron del lugar ante el temor de que se registraran nuevas explosiones o que las llamas alcanzaran inmuebles cercanos. En redes sociales comenzaron a difundirse más metrajes que muestran humo y fuego.

La emergencia provocó la movilización de cuerpos de auxilio y autoridades de seguridad. De acuerdo con el Gobierno municipal, elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron a la colonia para atender el incidente y realizar las labores correspondientes.

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EXPLOSIÓN EN LOMAS DE COACALCO, EDOMEX



Este martes 13 se tiene el reporte sobre una explosión en una gasera ubicada en la zona de Lomas de Coacalco, Estado de México.



Fueron 2 pipas en una gasera que está cerca del mercado de Lomas de Coacalco.



Información en proceso… pic.twitter.com/Wj5BvUfbir — Raúl Gutiérrez (@sector16nr) October 13, 2026

Los primeros reportes ubicaron la explosión en una gasera situada en el cruce de Calle 2 y Río, en la colonia Loma Bonita. La cercanía del establecimiento con un mercado generó preocupación entre quienes se encontraban en la zona, debido al riesgo que representaba la presencia de fuego.

Al sitio acudieron bomberos de Coacalco y municipios cercanos, así como elementos de la policía estatal y de la Guardia Nacional, quienes participaron en el resguardo del perímetro.

En un comunicado tras los hechos, el Gobierno Municipal de Coacalco informó que personal de Protección Civil y Bomberos ya se encontraba en la colonia Loma Bonita para atender la emergencia derivada de una explosión en una gasera. También pidió a la población evitar la zona, facilitar el acceso de los equipos de emergencia y mantenerse atenta a la información difundida por los canales oficiales.

#ULTIMAHORA Se registra explosión de pipa de gas al interior de gasera de Coacalco, indican daños en 2 pipas con capacidad de 40 mil litros y una persona lesionada; además de afectaciones en casas aledañas pic.twitter.com/DlMWDvdeVp — LISET GONZALEZ (@LisetGlezG) October 13, 2026

Las autoridades municipales pusieron a disposición de la ciudadanía el Centro de Emergencias y Monitoreo C4 para reportar cualquier situación de riesgo, en el número 55 1542 0169.

De acuerdo con la información proporcionada no se había confirmado oficialmente el número de personas lesionadas, aunque de manera preliminares hablaba de al menos tres personas heridas. Tampoco se había determinado la causa de la explosión, por lo que no es posible establecer si estuvo relacionada con una fuga de gas, una acumulación de combustible u otra falla.

Aunque se reportó que la situación se encuentra controlada, se recomienda evitar las inmediaciones mientras las autoridades mantienen las labores correspondientes.

Bomberos continúan en el enfriamiento de dos pipas que se encontraban dentro de la gasera donde se registró la explosión en #Coacalco. #Video 🎥👇🏽 https://t.co/ZVdBj6RaTP pic.twitter.com/EIaouym5kq — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) October 13, 2026

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LMCT