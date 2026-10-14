Ataques al transporte en Cuautla: suspenden rutas y reportan ausentismo escolar

La violencia registrada en Cuautla, Morelos, comenzó a modificar la rutina de sus habitantes. Este miércoles 14 de octubre, varias rutas de transporte público suspendieron sus recorridos y algunos planteles educativos registraron ausentismo o cancelaron las clases presenciales, luego de los incendios de unidades ocurridos un día antes.

Los ataques contra el transporte colectivo se registraron el martes 13 de octubre en distintos puntos del municipio. De acuerdo con reportes locales, tres unidades de las rutas 13, 13B y 14 fueron incendiadas. Los hechos no dejaron personas lesionadas, pero generaron preocupación entre operadores, pasajeros y familias de la región.

Ante el temor de nuevas agresiones, algunos transportistas optaron por detener temporalmente sus actividades, mientras que las autoridades reforzaron los patrullajes para prevenir nuevos incidentes.

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🚨🔥La violencia golpea al transporte público en Cuautla. Este martes 13 de octubre, dos sujetos con casco en motocicleta obligaron al chofer y pasajeros de una combi de la Ruta 14 a bajar y después la incendiaron sobre avenida Reforma, a plena luz del día.#Cuautla #Morelos pic.twitter.com/ygkcnkkI3q — QuéCosa!Noticias (@QueCosaNoticias) October 15, 2026

¿Qué rutas suspendieron el servicio en Cuautla?

Entre las líneas que dejaron de circular este miércoles se encuentran las rutas 13, 13B, 14, 14B y 5, de acuerdo con reportes locales. Estas unidades conectan distintos puntos de Cuautla con comunidades como Juan Morales y Oaxtepec, por lo que su suspensión complicó los traslados de usuarios que dependen del transporte colectivo para acudir al trabajo, la escuela o realizar otras actividades.

La interrupción del servicio también generó incertidumbre entre los pasajeros, quienes tuvieron que buscar otras opciones para desplazarse.

Escuelas modifican actividades por inseguridad

La situación también alcanzó a las comunidades escolares. Algunos planteles de educación básica, media superior y superior suspendieron las clases presenciales como medida preventiva, mientras que otros registraron una menor asistencia de estudiantes.

Las decisiones se tomaron de manera diferenciada entre las instituciones. Por ello, no se trató de una suspensión generalizada de clases en todo Cuautla, sino de medidas adoptadas por determinados planteles ante las condiciones de seguridad y las dificultades de movilidad.

La falta de transporte en algunos recorridos también representó un obstáculo para estudiantes y trabajadores de la educación que se trasladan desde otras colonias o localidades.

Refuerzan operativos en cuatro colonias

En respuesta a los hechos, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, el Servicio de Protección Federal y la Policía Estatal de Morelos desplegaron un operativo conjunto en el municipio.

Los recorridos de vigilancia incluyeron las colonias Gabriel Tepepa, Centro, Plan de Ayala y Apatlaco, con el objetivo de fortalecer la presencia de las corporaciones y prevenir nuevos delitos. Las acciones forman parte de la coordinación entre autoridades federales y estatales en materia de seguridad.

Mientras continúan las labores de vigilancia, las afectaciones al transporte y las medidas preventivas en las escuelas mantienen la atención sobre las condiciones de seguridad en Cuautla y sus alrededores.

Tras el incendio de unidades de transporte público en #Cuautla, no hay personas lesionadas y el servicio no se ha suspendido; fuerzas federales, estatales y municipales implementan Bases de Operaciones Interinstitucionales (BOI) para reforzar la seguridad en el municipio.



Se… — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@sspc_morelos) October 14, 2026

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MSL