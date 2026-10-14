¡Increíble! Exfuncionarios del Edomex salen libres tras pagar 5 mil pesos por caso de extorsión a verificentros

Dos exfuncionarios de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México recuperaron su libertad el pasado 13 de octubre, luego de que una jueza reclasificó el delito de extorsión agravada a abuso de autoridad, en un proceso judicial relacionado con su presunta participación en cobros ilegales a propietarios de verificentros en la entidad.

Raúl Piña Horta y Carlos Eduardo Solares Vega abandonaran el penal de Chalco tras pagar una fianza de 5 mil pesos, de acuerdo con La Jornada. Ambos permanecían detenidos desde agosto pasado, cuando fueron señalados por su probable participación “en un complejo entramado delictivo”, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Durante una audiencia que se extendió por alrededor de ocho horas, la jueza Sandra Isabel Cortés consideró que el Ministerio Público de no presentó elementos suficientes para acreditar el delito de extorsión que se les imputaba, por lo que reclasificó el delito a abuso de autoridad, informó N+Foro.

Tras admitir su responsabilidad, los exfuncionarios accedieron a un procedimiento abreviado, con el que fueron condenados a un año y cuatro meses de prisión conmutable por el pago de 5 mil pesos.

Asimismo, la jueza ordenó la destitución de los cargos que ocupaban en la dependencia estatal y su inhabilitación durante diez años para desempeñar funciones públicas.

El pasado 13 de agosto, la FGJEM informó que había obtenido prisión preventiva justificada contra ambos imputados. En aquel momento, señaló que la medida buscaba “garantizar la seguridad de las víctimas y testigos, evitar la obstaculización del procedimiento, eliminar el riesgo de sustracción y por ende asegurar la presencia de los imputados en sede judicial”.

La fiscalía mexiquense precisó que los detenidos eran investigados por su probable intervención en un esquema que habría perjudicado tanto a los propietarios de los centros de verificación como a los ciudadanos que acuden a ellos para cumplir con el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria.

Raúl Piña Horta se desempeñaba como director general de Control de Emisiones Atmosféricas, mientras que Carlos Eduardo Solares Vega era exdirector de Control de Emisiones a la Atmósfera.

#FiscalíaEdoméx OBTIENE PRISIÓN PREVENTIVA EN CONTRA RAÚL “N” Y CARLOS EDUARDO “N”, IMPUTADOS POR SU PROBABLE RELACIÓN CON UNA RED EXTORSIVA EN AGRAVIO DE PROPIETARIOS Y USUARIOS DE VERIFICENTROS



El pasado 12 de agosto inició audiencia para formulación de imputación por… pic.twitter.com/Qy0DFcxz0v — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) August 13, 2026

También puedes leer

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr