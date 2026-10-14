Rosi Bayardo tiene el respaldo del Verde para defender y avanzar con la 4T en Colima.

Las dirigencias estatal y nacional, así como liderazgos locales y militantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), cerraron filas con Rosi Bayardo, expresándole su reconocimiento y firme respaldo como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Colima.

En rueda de prensa, la senadora y dirigente nacional, Karen Castrejón, dijo que en este proceso conjunto con Morena, el pueblo colimense decidió que Rosi coordine los esfuerzos para la defensa y avance de la 4T; y agregó que “sin titubeos, con claridad, con transparencia, el Partido Verde está firme con la Transformación, está firme con Rosi Bayardo y está firme con Colima para que le vaya bien”.

En su oportunidad, Rosi agradeció al PVEM por hacer equipo con Morena para lograr la gran transformación que se vive en Colima y a nivel nacional; además, dijo recibir este respaldo como una gran responsabilidad y un compromiso para trabajar con muchísima más intensidad, siempre en territorio.

“Nuestros partidos tendrán sus propias identidades, características de cada quien pero compartimos una sola responsabilidad que es, poner por encima de cualquier interés personal el bienestar del pueblo, el bienestar y la defensa de México”, agregó.

En la rueda de prensa también participaron regidores, militantes, liderazgos de Villa de Álvarez, Tecomán, Comala, Cuauhtémoc y Coquimatlán, así como el delegado nacional, Fernando Castellanos; el dirigente estatal, Felipe Delgado y el diputado José Manuel Romero, quienes secundaron a la líder nacional y adelantaron que acompañarán el caminar de Rosi en su defensa de la Transformación y Soberanía.

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JVR