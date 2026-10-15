Reportan explosión en planta de IUSA en Jocotitlán

Una explosión se registró la tarde de este jueves en las instalaciones de la planta norte del grupo IUSA, ubicada en la zona de Pastejé, sobre el tramo carretero Atlacomulco-Toluca, en el municipio de Jocotitlán, Estado de México.

El incidente provocó la movilización de cuerpos de emergencia, bomberos y elementos de seguridad, quienes acudieron al lugar para atender la situación y realizar las labores correspondientes.

De acuerdo con información preliminar, se reportaron varias personas lesionadas; sin embargo, hasta el momento no se cuenta con una cifra confirmada de víctimas.

#Preventivo || Jocotitlán ⚠️



Derivado del incidente registrado en las instalaciones de la empresa IUSA, ubicada sobre el tramo carretero Atlacomulco-Toluca en el municipio de📍#Jocotitlán, emitimos las siguientes recomendaciones:



🛑 Evita la zona: Cuerpos de emergencia y… pic.twitter.com/c3y6MvNoRZ — C5 Estado de México (@C5Edomex) October 15, 2026

¿Qué se sabe de la explosión en IUSA?

De acuerdo con los primeros reportes, la explosión ocurrió en un almacén de residuos industriales de la planta de IUSA, ubicada en la zona de Pastejé. El incidente generó una fuerte movilización de los servicios de emergencia en esta zona del norte del Estado de México.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Jocotitlán e Ixtlahuaca, personal del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM), así como policías estatales, quienes participaron en la atención de la emergencia.

Hasta el momento, no se han confirmado las causas que originaron la explosión ni se ha dado a conocer un balance oficial de los daños registrados al interior de las instalaciones.

C5 del Edomex pide evitar la zona

Tras el incidente, el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) del Estado de México emitió recomendaciones para las personas que transitan por las inmediaciones de la planta.

Entre las principales indicaciones, pidió evitar la zona mientras los cuerpos de emergencia y bomberos continúan con sus labores, así como permitir el libre paso de las unidades de auxilio.

Asimismo, advirtió que la presencia de humo podría afectar la visibilidad sobre la carretera Atlacomulco-Toluca, por lo que exhortó a los automovilistas a moderar la velocidad, conducir con precaución y respetar los posibles cortes viales.

El C5 también recomendó mantenerse informado a través de canales oficiales para conocer las actualizaciones sobre el incidente.

Se espera que las autoridades proporcionen más información conforme avancen las labores de atención y evaluación en las instalaciones de la empresa, así como sobre las posibles personas lesionadas y las causas de la explosión.

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MSL