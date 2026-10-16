Guardia Costera de EU rescata a 16 personas y busca a otras 11 frente a Baja California

La Guardia Costera de Estados Unidos rescató a 16 personas y mantiene un operativo para localizar a otras 11, luego de recibir una llamada de auxilio que alertó sobre una embarcación en proceso de hundimiento a unos 225 kilómetros al oeste de Ensenada, Baja California.

De acuerdo con información difundida este viernes, los vigías del Sector San Diego de la Guardia Costera recibieron el reporte alrededor de la 01:00 horas, tiempo local, por lo que desplegaron unidades aéreas y marítimas para atender la emergencia.

En las labores participan equipos de las estaciones aéreas de Ventura y Sacramento, así como el buque Cutter Active. También colaboran el USS Kingsville y un helicóptero de las Fuerzas Navales estadounidenses.

Durante las operaciones, los equipos de búsqueda localizaron restos de la embarcación. Las 16 personas rescatadas fueron trasladadas al Sector San Diego, donde personal médico de emergencia coordinó su traslado a hospitales locales para una evaluación de su estado de salud.

UPDATE: 16 in total have been rescued. Search and rescue efforts are still ongoing.



Read more:https://t.co/ZCOzHSz9q1 https://t.co/v6OKU2BxyT — USCG Southwest (@USCGSouthwest) October 16, 2026

La Guardia Costera confirmó que entre los sobrevivientes hay dos ciudadanos mexicanos, aunque no detalló la nacionalidad de las demás personas ni las condiciones en las que se encontraban al momento del rescate.

El capitán Robert Tucker, comandante del Sector San Diego de la Guardia Costera, señaló que la embarcación transportaba a un número elevado de personas y navegaba por una ruta asociada con actividades ilícitas.

“Una ruta normalmente utilizada en operaciones ilegales de contrabando marítimo”, indicó la institución al describir la zona por la que transitaba la embarcación.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han precisado qué provocó la emergencia ni han informado respecto a las 11 personas que continúan desaparecidas.

El operativo de búsqueda y rescate permanece activo en aguas del Pacífico, frente a las costas de Baja California.

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MSL