Recibe y escucha Gobierno estatal al magisterio de Oaxaca

Oaxaca de Juárez, Oaxaca. — El Gobernador del Estado, Salomón Jara Cruz recibió a la Comisión Política de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para escuchar y dar seguimiento a los acuerdos alcanzados junto al Gobierno de la República y la gremial.

Con la premisa permanente de encabezar un Gobierno que dialoga, tiene las puertas abiertas y es cercano a la gente y los sectores, el Mandatario estatal se comprometió con las y los trabajadores de la educación, a garantizar transparencia y coordinación institucional en todas las acciones que se determinen.

En la mesa de atención también estuvo Fernanda Chávez, directora General del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO); Jesús Romero, secretario de Gobierno (Sego), así como parte del gabinete responsable de áreas afines a la educación.

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El Gobernador de Oaxaca hizo del conocimiento de maestras y maestros, su compromiso para mediar y ser un puente con el Gobierno de México, con el único objetivo de sumar, como hasta ahora lo ha hecho, en las acciones que garanticen la calidad educativa de las juventudes e infancias oaxaqueñas.

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FGR