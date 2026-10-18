Puebla recibe a la élite del boxeo continental rumbo a Juegos Panamericanos de Lima 2027

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, encabezó la apertura del Campeonato Continental Panamericano de Boxeo 2026, justa que reúne a representantes de 26 delegaciones del continente.

Ante atletas, entrenadores y autoridades deportivas, el mandatario resaltó que el éxito exige preparación, objetivos definidos y perseverancia. “La disciplina te da constancia. Cuando tienes constancia y disciplina, lo haces con amor. Y cuando haces las cosas con amor, nada te puede vencer. No hay derrota, siempre hay triunfo”, expresó.

Asimismo, recordó que el Gimnasio Miguel Hidalgo fue sede de la Olimpiada CONADE en 2025, es la casa del equipo de voleibol Las Guerreras y ha recibido competencias como el selectivo de Mr. Puebla y Mr. México.

Al centro, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier. ı Foto: Cortesía

El subdirector de Calidad para el Deporte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Luis Alberto Rivera Morales, dio la bienvenida a la competencia, que se celebra del 17 al 25 de octubre en la capital poblana.

Explicó que el certamen representa la primera oportunidad clasificatoria para los Juegos Panamericanos de Lima 2027, con 56 plazas en disputa, además de definir criterios para integrar la delegación que participará en la Papp Cup 2026, en Budapest. Destacó la relevancia de México como anfitrión y el valor del encuentro para el desarrollo deportivo y económico de la entidad.

El presidente de World Boxing, Gennadiy Golovkin, agradeció a las organizaciones y autoridades que hicieron posible el torneo, al que calificó como un acontecimiento relevante para la región, Puebla y el boxeo mexicano. “El continente americano siempre ha dado grandes campeones de boxeo; les deseo lo mejor y mucha suerte a todos los púgiles”, expresó, al desear éxito a quienes subirán al cuadrilátero.

Por su parte, la presidenta de la Confederación Panamericana de Boxeo, Elise Seignolle, destacó la importancia de esta cita para el pugilismo de las Américas. “Yo no puedo imaginar un mejor lugar que México para nuestro primer campeonato. Es un país con una historia y una tradición boxística extraordinaria”, afirmó. También invitó a las y los competidores a disfrutar la experiencia, actuar con pasión y respeto, y sentirse orgullosos de representar a sus naciones.

Competidores mexicanos en el Campeonato Continental Panamericano de Boxeo 2026. ı Foto: Cortesía

El presidente de la Federación Mexicana de Boxeo, Óscar Contreras González, reconoció el sacrificio de cada boxeador y boxeadora, así como el respaldo de sus familias, entrenadores y comunidades. Agradeció al gobierno del Estado por recibir el certamen y reconoció la labor de oficiales, personal médico y voluntarios, además de la confianza de la Confederación Panamericana y World Boxing.

“Pero también seguramente vamos a ver historias de valor, de perseverancia y de respeto, porque esa grandeza que representa nuestro deporte está en la entrega de cómo se compite y en la dignidad de quien reconoce a los rivales”, manifestó. Deseó a los participantes una competencia justa, una afición generosa y amistades duraderas, con la esperanza de que su ejemplo motive a más niñas y niños a perseguir el sueño olímpico.

Durante la ceremonia desfilaron las 26 delegaciones participantes: Argentina, Bahamas, Brasil, Barbados, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curazao, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Haití, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, Estados Unidos y Venezuela.

La seleccionada nacional Fátima Herrera declaró inaugurado el campeonato, en una jornada que marca el inicio de una competencia clave para el camino hacia Lima 2027.

Entre las pugilistas que buscan un lugar en la justa panamericana destacan Dariana Olvera, de San Luis Potosí, quien aspira a clasificar y luchar por medallas, y Ariadna Gil, originaria de Jalisco, cuyo objetivo es conquistar el oro y asegurar su pase. Ambas resaltaron la preparación que han recibido durante el año en concentraciones, competencias y espacios de alto rendimiento. Gil también expresó su orgullo por formar parte del cambio en la percepción de las mujeres en los deportes de combate, donde las atletas han demostrado su capacidad, entrega y talento.

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