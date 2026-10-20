Arranca la FILEM 2026 en Toluca con música y libros gratis

El recinto al aire libre que acoge a los 115 pabellones editoriales es la Plaza de los Mártires, en el corazón del centro histórico de Toluca.

La Plaza de los Mártires en Toluca recibe la décima segunda edición de la Feria Internacional del Libro del Estado de México (FILEM) 2026, una fiesta cultural con entrada gratuita que se mantendrá abierta al público hasta el próximo 24 de octubre.

El encuentro reúne a más de 115 exhibidores editoriales y ofrece una agenda de 300 actividades sin costo para toda la familia. La programación abarca presentaciones literarias, talleres, ciclos de cine, muestras gastronómicas y venta de artesanías locales.

En el plano musical y literario, el cartel de este año destaca por la participación de creadores como Alberto Chimal, Amandititita, Regina Orozco y María Marcela Lagarde, quienes compartirán sus obras e inquietudes creativas en conversatorios abiertos con la ciudadanía.

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Bajo el lema central “Más autoras, más mundos”, la feria enfoca sus esfuerzos en visibilizar el trabajo de las escritoras. La iniciativa busca reconocer la producción literaria femenina y brindar al público nuevas lecturas e historias contadas por mujeres.

Las autoridades del comité organizador señalaron durante la apertura que este enfoque responde a la necesidad de abrir espacios equitativos en la cultura. “Buscamos que la lectura sea una herramienta de encuentro donde las voces de las mujeres tengan un papel protagónico”, destacaron.

El programa cultural de la Feria Internacional del Libro del Estado de México (FILEM) proyecta 300 actividades sin costo para la población. ı Foto: Especial.

Aunque el corazón de la festividad radica en el centro histórico de la capital mexiquense, la oferta cultural se extiende a 12 sedes alternas. De estas, tres espacios descentralizan las actividades hacia los municipios de Amecameca, Tenancingo y Texcoco.

Los asistentes también encontrarán espacios dedicados a la infancia y a la juventud. Con esto se busca fomentar el hábito de la lectura desde edades tempranas mediante dinámicas lúdicas, conciertos didácticos y talleres interactivos durante toda la jornada.

A lo largo de doce ediciones continuas, la FILEM se ha consolidado como el evento editorial más relevante del Estado de México, sirviendo como puente entre la literatura nacional e internacional y el público local.

La cartelera completa de eventos, horarios por sede y lista de participantes se encuentra disponible para consulta en el portal oficial filem.uaemex.mx.

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JVR