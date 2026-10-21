Federación aportará, “en la medida de lo posible”

LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum Pardo indicó que el Gobierno federal ayudará, en la medida de sus posibilidades, a solventar el problema por la falta de abasto de agua limpia en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco.

Aunque pidió al director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, que tuviera listo un proyecto para esta semana, comentó que aún se realizan valoraciones para presentar el plan más viable que solucione la contaminación del recurso hídrico.

“Todo eso se está revisando. Y, en la medida de lo posible, vamos a aportar, por parte del Gobierno federal, lo que podamos, lo que sea necesario para beneficio del pueblo de Jalisco. Pero todavía se está viendo técnicamente qué es lo más viable para poder eliminar la contaminación del agua y que se garantice el abasto”, mencionó.

Recordó que esta región de Jalisco recibe abasto de dos fuentes principales: una es desde el Lago de Chapala y la otra es la que viene de la presa El Zapotillo, donde un acueducto aún no está terminado, debido a que el gobierno estatal anterior no lo concretó.

TODO ESO se está revisando. Y, en la medida de lo posible, vamos a aportar, por parte del Gobierno federal, lo que podamos, lo que sea necesario para beneficio del pueblo de Jalisco CLAUDIA SHEINBAUM, Presidenta de México



“En ambos hay que terminar algunas cosas que están pendientes. Repito, particularmente la de la presa de El Zapotillo, pues era una obra que tenía que haber hecho en el sexenio anterior el gobierno de Jalisco y no la hizo. Lo importante es dotar de agua potable”, remarcó.

Sobre la inquietud por el financiamiento que se busca para culminar las obras, explicó que el riesgo es que con las tasas de interés se termine por pagar un sobrecosto.

“También se están viendo los esquemas de financiamiento, porque puede haber esquemas de financiamiento que signifiquen además la operación privada y el mantenimiento privado de la infraestructura, y también es que más de financiamiento que tengan tasas de interés muy altas y que una obra de 10 mil millones de pesos te acabe costando 80 mil millones de pesos a lo largo de los años”, explicó la mandataria federal.