Por crisis hídrica, Jalisco convoca a 80 expertos

SESIÓN sobre el tema del agua, encabezada ayer por el gobernador de Jalisco (c).

Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, convocó a 80 expertos en materia de agua, con quienes se reunió ayer para aportar soluciones orientadas a garantizar el recurso sin contaminantes a los ciudadanos.

En la reunión estuvieron presentes académicos de universidades, asociaciones civiles, sindicatos y empresarios, y en ella abordaron el tema del recurso hídrico y se plantearon soluciones de corto, mediano y largo plazos.

Asimismo, en una reunión con su gabinete de agua y autoridades municipales, que tuvo lugar el lunes, acordaron reforzar el plan de apoyo para los habitantes de las 627 colonias que están dentro del esquema de rotación del servicio o tandeos.

EL DATO: LA AUTORIDAD atribuye el problema principalmente a descargas irregulares en el canal de Las Pintas y a la obsolescencia del sistema antiguo de Chapala-Guadalajara.

“Durante la reunión, acordamos comprar y rentar más cisternas para apoyar a las colonias y escuelas durante los días de reducción del flujo de agua”, informó el mandatario estatal.

CONSENSO. En conferencia de prensa, el director de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Luis Enrique Barboza Niño, explicó que durante la reunión de ayer con especialistas hubo un “consenso” sobre las obras que se han anunciado a mediano plazo para atender la crisis del agua.

Agregó que también se identificaron áreas que se tienen que fortalecer, como el análisis de los contaminantes que están apareciendo en la cuenca del Río Verde y el fortalecimiento de los procesos de potabilización, para poder revertir los contaminantes de las diferentes fuentes que abastecen de agua a la Zona Metropolitana de Guadalajara.

“Para nosotros fue una reunión muy productiva y el primero de varios encuentros que se programaron. Estamos pensando que a mediados de noviembre tengamos una siguiente sesión, ya con información procesada para poder construir la hoja de ruta a largo plazo, no solamente para este sexenio, sino para administraciones venideras”, dijo.

HAY UN ESTUDIO. Por su parte, Rodrigo Navarro Guerrero, presidente del Consejo Consultivo del Agua en Jalisco, dijo que durante la reunión se expuso un documento en el cual se pretende tener “una visión a largo plazo” para atender el problema del agua.

“Con este documento buscamos que permita al gobierno del estado tener estructura de gobernanza y financiamiento de evaluación de proyectos, no solamente pensando que es un plan, sino un sistema que permita tener una visión de largo plazo, transexenal, durante los próximos 20 años”, dijo.

El directivo detalló que dicho documento consta de 500 hojas que se realizó durante cinco meses por parte del Consejo Consultivo y aborda temas de gobernanza, financiamiento y de evaluación de proyectos.

“Creemos que es un documento vivo que tiene que ser enriquecido por la sociedad y que sea la visión que como tapatíos tengamos en el largo plazo”, mencionó.

Navarro señaló que la Zona Metropolitana de Guadalajara y el sector agrícola deben ocupar un lugar prioritario en la estrategia, debido a sus necesidades de abastecimiento y a la relevancia del agua para el desarrollo económico del estado.

“Habrá que pensar en el campo, habrá que pensar en la resiliencia. En la Zona Metropolitana de Guadalajara, que es súper importante, yo creo que es el primer foco de atención que hay que desarrollar”, refirió finalmente.