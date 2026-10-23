Colonos armaron bloqueo en la México-Cuernavaca; afectaron el tránsito 2 horas

Manifestantes bloquearon por espacio de dos horas ambos sentidos de la Autopista México-Cuernavaca, a la altura de la Paloma de la Paz, sin embargo, se retiraron cerca de las 12:50 horas de este viernes, informó Caminos y Puentes Federales (Capufe).

De acuerdo con reportes, se trató de habitantes de Chamilpa y de colonias aledañas que exigían el restablecimiento del servicio de agua potable, el cual lleva suspendido hace más de 20 días.

Reportes señalan que durante la construcción del distribuidor vial, que dará acceso al campus Chamilpa de la UAEM, trabajadores han dañado la tubería.

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) informó que el cierre se dio en el kilómetro 78.

Durante el tiempo del bloqueo, se recomendó a la ciudadanía como vías alternas hacia la carretera libre:

Dirección Cuernavaca, a la altura del km 53 (Poblado de Tres Marías) y en el km 71 (entronque a la Aut. La Pera - Cuautla).

Dirección CDMX, a la altura del km 80 (Glorieta de La Paloma de la Paz).

☑️ ACTUALIZACIÓN.#AutMéxicoCuernavaca, km 78. Se informa a las personas usuarias que se retiran los manifestantes, por lo que se restablece la circulación en ambos sentidos.



En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.



Para más información consulta nuestros… — CAPUFE (@CAPUFE) October 23, 2026

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FGR