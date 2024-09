En 7 años Campeche indaga 8 casos por daño ambiental

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Campeche abrió ocho carpetas de investigación entre el 2018 y mayo del 2024 por delitos contra el medioambiente, esto a pesar de que, de acuerdo con el sistema Guardián Forestal la entidad ha perdido cerca de 45 mil 244.58 hectáreas desde 2021.

El órgano autónomo indicó a La Razón vía transparencia que en 2023 abrió más carpetas de investigación por delitos ambientales con tres, mientras que de 2019 a 2022 sólo se registró una por año, de la misma manera que en los primeros cinco meses del año en curso.

El artículo 418 del Código Penal Federal estbalece una sanción de seis meses a nueve años de prisión y multa de cien a tres mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a quien desmonte o destruya la vegetación forestal, corte, arranque, derribe o tale algún o algunos árboles, o cambie el uso de suelo en terrenos forestales sin la autorización.

Mientras que en el artículo 420 Bis se específica que se impondrá pena de dos a 10 años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa, a quien cause un incendio forestal.

De acuerdo con la Fiscalía de Campeche, las carpetas que se han abierto son por la quema de área forestal.

El sistema Guardián Forestal emitió 670 mil 629 alertas por deforestación en los 12 municipios de la entidad.

Las alertas, indica el sistema, “permiten una respuesta rápida y efectiva ante actividades de deforestación ilegal, movilizando a las autoridades y a las comunidades locales para tomar acciones inmediatas que prevengan daños mayores al medio ambiente”.

Al respecto, el fundador y director general de Guardián Forestal, Heriberto Padilla Ibarra, comentó en entrevista que hasta el momento no se ha llegado a un acuerdo con el Gobierno de Campeche para empezar a presentar denuncias con el sistema, pero que se trabaja en esto.

Asimismo, informó que se estima que se podrían interponer 387 denuncias a nivel local y federal por la presunta deforestación de áreas en donde se presume se han perdido más de 10 hectáreas de zonas naturales.

“Campeche siempre ha sido el estado con presuntamente más deforestación y más cambio de uso de suelo de todo el país, es como el número uno, pero Michoacán se convirtió en 2024 en el estado con más denuncias ambientales.

“Lo único que está pasando es que aquí (en Michoacán) sí las estamos denunciando, ésa es la única diferencia”, precisó.

Contrario a lo que ocurre en Campeche, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, ha informado que gracias al sistema de vigilancia satelital se han generado 327 denuncias en este año y se preparan 500 más por daños a los bosques de la entidad, principalmente por la quema de áreas para el cultivo de aguacate.

Padilla Ibarra mencionó que Guardián Forestal presenta denuncias de pérdida de cobertura forestal que sean de más de 10 hectáreas, esto debido a que gracias al sistema hay muchas más denuncias y las autoridades no se dan abasto para atender el número de casos.

“Allá (en Campeche) ése es uno de los problemas que tienen. Tienen mucha pérdida de cobertura, pero no tienen denuncias, entonces también, si no hay denuncias, pues la autoridad no actúa de oficio”, declaró Padilla Ibarra.

Se presume que tras las alertas hay en riesgo un aproximado de 39 mil 789.63 hectáreas en Campeche, entidad gobernada por Layda Sansores San Román.

El municipio con más alertas sobre posibles daños al medioambiente es el municipio de Candelaria, en donde se han emitido 219 mil 988, lo que infiere que están en riesgo 12 mil 714.37 hectáreas en esta demarcación. En seguida están Hopelchén con 182 mil 484 alerta y Calakmul con 85 mil 737.