Abogada mantenía litigios contra 5 políticos locales

Cecilia Monzón, la abogada y activista que fue asesinada el pasado sábado, mantenía litigios con al menos cinco políticos, algunos de ellos de mucho peso en el estado de Puebla.

Se trata de Manlio López Contreras, exaspirante a la alcaldía de Cholula por el partido Movimiento Ciudadano, a quien la defensora denunció en dos ocasiones por violencia política de género y quien, según la propia Cecilia, la amenazó de muerte en el 2018.

En ese tiempo, Manlio le envió un mensaje por Facebook en el que le advertía, entre otras cosas, que revisara bien los frenos de su camioneta y que se buscara una niñera para su hijo, “porque tu ausencia será larga”.

“Me acuerdo que vi el mensaje y me puse a llorar, porque no creas que en ese momento piensas como abogada, no dices ‘yo soy maestra en derecho penal y mis amigos son penalistas y eso no va a pasar’. ¡Claro que no! Piensas que te pueden sembrar mil cosas. Cuando lo estás leyendo con tu hijo en brazos, lloras”, narró la abogada en el 2019.

El Tribunal Electoral del estado de Puebla determinó que Manlio sí ejerció violencia política contra Cecilia Monzón cuando éste era candidato del PRI a la Presidencia Municipal de Puebla, y dictó medidas cautelares, que retiró tres años después.

Durante la contienda del 2021, Cecilia volvió a denunciar a Manlio López, quien entonces era aspirante a la alcaldía de Cholula por MC. La demanda le costó la candidatura, pues la dirigencia estatal del partido naranja determinó que un agresor en razón de género no podía ser su abanderado. Al hacer el anuncio, la dirigencia emecista sentenció: “¡No habrá lugar para quien cometa cualquier acto de discriminación y violencia contra las mujeres!”.

El pasado domingo, Maricela Pichón, excandidata a fiscal de Puebla y también conocida activista, aseguró que Manlio López Contreras había vuelto a amenazar, apenas hace un año, a Cecilia Monzón.

La abogada asesinada también tenía denuncias vigentes contra el exsecretario de Gobernación de Puebla, Javier López Zavala, en su momento uno de los hombres más cercanos al exgobernador Mario Marín, en este caso por el no pago de pensión alimenticia, pues Javier es el padre de su hijo.

Otro señalado por ella es el varias veces diputado federal del PRI, Jorge Estefan Chidiac, por falsificación de documentos y violencia política de género en el proceso electoral del 2018. Un día antes de ser asesinada, la activista recordó en su Twitter esta última denuncia contra Estefan.

La abogada refirió que pese a tener todas las pruebas para que se judicializara la carpeta, ésta se encontraba congelada y sin avances en la Fiscalía General del estado de Puebla.

De acuerdo con esta denuncia, Estefan Chidiac, en su calidad de dirigente estatal del Revolucionario Intitucional, quitó a Cecilia Monzón del segundo lugar de la lista de candidatos a regidores por el municipio de San Pedro Cholula, y la pasó hasta el sexto, para dar preferencia a aspirantes varones.

En la querella, presentada en la Fiscalía General de Justicia del estado, Cecilia refiere que sólo recibió una llamada por parte de Eduardo Zacatelco, candidato a presidente municipal, en el que le notificaba que sería bajada de lugar en la lista.

Como ella se opuso porque se rompía el principio de equidad de género y se dejaban de observar compromisos previos, Estefan Chidac y Zacatelco falsificaron su firma para que pareciera que ella aceptó bajarse.

El dato: Colectivos, ciudadanas y activistas pidieron el domingo a las autoridades celeridad en el proceso de investigación del asesinato de Monzón para evitar que se le dé carpetazo.

La defensora de los derechos de las mujeres también denunció en 2019 por violencia política de género al diputado Juan Espinosa, del PT, y al entonces presidente municipal de San Pedro Cholula, Luis Arriaga, de Morena, al considerar que la intentaban humillar y aprovecharse de su condición de mujer. Ella ocupaba el cargo de secretaria de Desarrollo Social, mismo al que los denunciados la orillaron a renunciar.

Ayer, Lizeth Mejorada, consejera social del Instituto de las Mujeres en Puebla, dijo a La Razón que ante las amenazas que recibía constantemente, Cecilia Monzón solicitó hasta en cuatro ocasiones a la Fiscalía de Justicia de Puebla medidas de protección. La última petición la hizo hace apenas un mes, pero nunca obtuvo respuesta.