España condena “brutal” asesinato de Monzón y exige evitar impunidad.

El Gobierno de España condenó “firmemente” el “brutal asesinato” de la abogada y defensora de derechos humanos Cecilia Monzón Pérez, de quien reconoció su valentía y compromiso por “defender y proteger legalmente a las mujeres y a las víctimas de violencia de género, así como a denunciar la violencia social y política de género”.

En un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno español exigió un compromiso por parte del estado de Puebla para la apertura de una investigación “que esclarezca los hechos e identifique y sancione a los responsables materiales e intelectuales de este vil asesinato, con el fin de evitar que permanezca impune”.

También pidió “a las autoridades mexicanas competentes, a nivel federal y estatal, a desplegar todos los esfuerzos posibles para proteger efectivamente a las personas defensoras de derechos humanos para que puedan ejercer su labor sin poner en riesgo sus vidas”.

Momentos antes de que fuera difundido el comunicado, Helena Monzón, hermana de la activista asesinada, había anunciado en Twitter que pediría el apoyo de la embajada de España en México, toda vez que la víctima también era ciudadana de aquel país.

El asesinato de Cecilia es un ataque también al conjunto de la abogacía que nos debe recordar la importancia del ejercicio de la profesión en la defensa de los derechos

Abogacía Joven, Comunicado de la Confederación española

Abogacía Joven, Comunicado de la Confederación española

Helena Monzón, también abogada, viajó en el transcurso de ayer de Barcelona, en donde radica, a México, para dar el último adiós a su hermana, cuyo velorio se extendió un día más.

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, aseguró que no hay duda que el asesinado de la abogada, activista y feminista, Cecilia Monzón, fue un feminicidio, por lo que se investigará con perspectiva de genero.

En conferencia, tras condenar el crimen, Barbosa Huerta afirmó que la Fiscalía de Justicia de Puebla tiene “en sus manos de manera muy avanzada el caso”, pues dijo que ya se realizaron peritajes y declaraciones desde el pasado sábado 21 de mayo, día en que Cecilia Monzón fue asesinada por dos sujetos a bordo de una motocicleta en San Pedro Cholula.

Tomamos nota de todo para poder proteger a las mujeres; se va a investigar con perspectiva de género. Es un feminicidio, no crean que tenemos duda de calificarlo así y lo estamos investigando

Miguel Barbosa, Gobernador de Puebla

“Tomamos nota de todo para poder proteger a las mujeres; se va a investigar con perspectiva de género. Es un feminicidio, no crean que tenemos duda de calificarlo así y lo estamos investigando así. Así es que tengo mucha confianza en el trabajo de la Fiscalía General del Estado, en lo que está haciendo”, señaló.

El gobernador refirió que debido a los avances que se tiene en la investigación han podido fijar una ruta que le permite asegurar que se va a esclarecer “este hecho repugnante de manera pronta”.

Por la tarde, el titular de la Fiscalía de Justicia de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, confirmó que se trató de un ataque directo, ya que en videos se puede observar que dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon en contra de ella.

En entrevista con medios locales, el funcionario afirmó: “Tenemos imágenes de lo ocurrido y sabemos que fue una agresión directa, que de las dos personas que viajaban a bordo de una motocicleta, la persona que viajaba en la parte posterior disparó, es un hecho que investigamos desde que ocurrió y estoy seguro de que pronto lo vamos a esclarecer”.

Fue un ajusticiamiento, señala López Obrador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el asesinato de la activista Cecilia Monzón, ocurrido este fin de semana en el estado de Puebla, y lo calificó como un “ajusticiamiento”.

“Es un tema muy doloroso. Desde que tenemos la información de lo sucedido, estamos atendiendo el problema grave, porque fue un ajusticiamiento”, dijo.

Tras asegurar que “fueron sicarios los que la asesinaron; sin ninguna duda, fueron sobre ella”, el mandatario aseguró que existe coordinación con el gobierno del estado y se está participando en lo que se lleva la investigación.

Al mismo tiempo que envió un abrazo a los familiares de la activista, el mandatario les aseguró que se está trabajando en resolver el caso.

En tanto, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, detalló que, tras conocer el crimen, se tuvo comunicación con el gobernador poblano, Miguel Barbosa, y con el fiscal general de Justicia del estado, Gilberto Higuera.

Recordó el crimen ocurrió el 21 de mayo a las 9:54 de la mañana en San Pedro Cholula.

“Dos sujetos en una motocicleta disparan varios impactos al vehículo Kia gris, donde iba la activista Cecilia Monzón Pérez, perdiendo la vida prácticamente al momento”, detalló.

El funcionario informó que se contaba con material para poder identificar a los autores materiales y a los probables autores intelectuales, sin que ello significara afectar la secrecía de las investigaciones.

Mejía consideró que este caso, tal como otros que han ocurrido en el estado, se va a resolver pronto sin que haya impunidad, luego de señalar que la Fiscalía General de Puebla ha estado haciendo indagatorias, entrevistas y peritajes.

Incluso, reiteró que, siguiendo las instrucciones del Presidente López Obrador, se ofreció el apoyo federal a las autoridades de Puebla para colaborar en cualquier necesidad técnica, de inteligencia o de investigación criminal que pueda arrojar resultados.

A pesar de señalar que hay aspectos técnicos que se pueden realizar desde la capital, Mejía Berdeja no descartó que, en el momento necesario, se pueda trasladar un equipo especializado a Puebla.

En México “hay muchas Cecilias en peligro de muerte”, advierten

El Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado advirtió que diariamente hay “muchas Cecilias” que están en peligro de muerte o que son asesinadas y señaló que el Gobierno federal “no tiene ni siquiera un entendimiento del problema”.

La vicecoordinadora del grupo parlamentario del blanquiazul, Kenia López Rabadán, se refirió al crimen de la activista Cecilia Monzón, que suma 110 defensores de derechos humanos asesinados durante el sexenio, como destacó ayer La Razón.

Aseveró que México no sólo vive una de las peores crisis de inseguridad, sino que en el caso particular de estos ataques en contra de los activistas, es urgente que el Gobierno federal trabaje en el tema.

“Debe de ocuparse del tema, no solamente es una frase en la mañanera, es un sistema que no funciona, el problema es que no hay políticas públicas que ayuden a las mujeres, no hay un discurso desde el Gobierno que proteja a las mujeres, el problema es que el Presidente de la República nunca se ha considerado feminista, no reconoce siquiera la cifra de feminicidios.

“El problema es que todos los días hay muchas Cecilias, todos los días hay muchas mujeres que están en peligro de muerte o que son asesinadas y desde el Gobierno no hay una política ni de ejecución de política pública ni de discurso ni de entendimiento del problema”, manifestó la panista.

Al respecto, el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, señaló que el asesinato de la abogada Cecilia Monzón refleja que el Poder Judicial de Puebla está distraído.

Condenó el crimen, pues apuntó que “hay cosas que no se pueden reparar, el daño que le provocan a ella, a su movimiento, a su familia, no se puede reparar, no puede seguir sucediendo independientemente de que sea activista o no lo sea, pero eso habla de la distracción del sistema judicial en Puebla”.

Entrevistado en San Lázaro, el legislador poblano afirmó que en el sistema judicial “están más atentos a persecuciones y a la vendetta que a atender su trabajo”.

Además, Mier Velasco calificó la situación que atraviesa la entidad como grave, pues subrayó que el crimen perpetrado contra Cecilia Monzón es “un síntoma”, ya que en el resto de la entidad se han localizado personas decapitadas y descuartizadas.

Abogada mantenía litigios contra 5 políticos locales

Cecilia Monzón, la abogada y activista que fue asesinada el pasado sábado, mantenía litigios con al menos cinco políticos, algunos de ellos de mucho peso en el estado de Puebla.

Se trata de Manlio López Contreras, exaspirante a la alcaldía de Cholula por el partido Movimiento Ciudadano, a quien la defensora denunció en dos ocasiones por violencia política de género y quien, según la propia Cecilia, la amenazó de muerte en el 2018.

En ese tiempo, Manlio le envió un mensaje por Facebook en el que le advertía, entre otras cosas, que revisara bien los frenos de su camioneta y que se buscara una niñera para su hijo, “porque tu ausencia será larga”.

“Me acuerdo que vi el mensaje y me puse a llorar, porque no creas que en ese momento piensas como abogada, no dices ‘yo soy maestra en derecho penal y mis amigos son penalistas y eso no va a pasar’. ¡Claro que no! Piensas que te pueden sembrar mil cosas. Cuando lo estás leyendo con tu hijo en brazos, lloras”, narró la abogada en el 2019.

El Tribunal Electoral del estado de Puebla determinó que Manlio sí ejerció violencia política contra Cecilia Monzón cuando éste era candidato del PRI a la Presidencia Municipal de Puebla, y dictó medidas cautelares, que retiró tres años después.

Durante la contienda del 2021, Cecilia volvió a denunciar a Manlio López, quien entonces era aspirante a la alcaldía de Cholula por MC. La demanda le costó la candidatura, pues la dirigencia estatal del partido naranja determinó que un agresor en razón de género no podía ser su abanderado. Al hacer el anuncio, la dirigencia emecista sentenció: “¡No habrá lugar para quien cometa cualquier acto de discriminación y violencia contra las mujeres!”.

Em acuerdo que vi el mensaje, me puse a llorar, porque no creas que en ese momento piensas como abogada, no dices 'yo soy maestra en derecho penal y mis amigos son penalistas y eso no va a pasar'

Cecilia Monzón, Narró en 2019 las amenazas de Manlio

Cecilia Monzón, Narró en 2019 las amenazas de Manlio

El pasado domingo, Maricela Pichón, excandidata a fiscal de Puebla y también conocida activista, aseguró que Manlio López Contreras había vuelto a amenazar, apenas hace un año, a Cecilia Monzón.

La abogada asesinada también tenía denuncias vigentes contra el exsecretario de Gobernación de Puebla, Javier López Zavala, en su momento uno de los hombres más cercanos al exgobernador Mario Marín, en este caso por el no pago de pensión alimenticia, pues Javier es el padre de su hijo.

Otro señalado por ella es el varias veces diputado federal del PRI, Jorge Estefan Chidiac, por falsificación de documentos y violencia política de género en el proceso electoral del 2018. Un día antes de ser asesinada, la activista recordó en su Twitter esta última denuncia contra Estefan.

La abogada refirió que pese a tener todas las pruebas para que se judicializara la carpeta, ésta se encontraba congelada y sin avances en la Fiscalía General del estado de Puebla.

De acuerdo con esta denuncia, Estefan Chidiac, en su calidad de dirigente estatal del Revolucionario Intitucional, quitó a Cecilia Monzón del segundo lugar de la lista de candidatos a regidores por el municipio de San Pedro Cholula, y la pasó hasta el sexto, para dar preferencia a aspirantes varones.

En la querella, presentada en la Fiscalía General de Justicia del estado, Cecilia refiere que sólo recibió una llamada por parte de Eduardo Zacatelco, candidato a presidente municipal, en el que le notificaba que sería bajada de lugar en la lista.

Como ella se opuso porque se rompía el principio de equidad de género y se dejaban de observar compromisos previos, Estefan Chidac y Zacatelco falsificaron su firma para que pareciera que ella aceptó bajarse.

La defensora de los derechos de las mujeres también denunció en 2019 por violencia política de género al diputado Juan Espinosa, del PT, y al entonces presidente municipal de San Pedro Cholula, Luis Arriaga, de Morena, al considerar que la intentaban humillar y aprovecharse de su condición de mujer. Ella ocupaba el cargo de secretaria de Desarrollo Social, mismo al que los denunciados la orillaron a renunciar.

Ayer, Lizeth Mejorada, consejera social del Instituto de las Mujeres en Puebla, dijo a La Razón que ante las amenazas que recibía constantemente, Cecilia Monzón solicitó hasta en cuatro ocasiones a la Fiscalía de Justicia de Puebla medidas de protección. La última petición la hizo hace apenas un mes, pero nunca obtuvo respuesta.

El dato: Colectivos, ciudadanas y activistas pidieron el domingo a las autoridades celeridad en el proceso de investigación del asesinato de Monzón para evitar que se le dé carpetazo.

Con información de Ricardo Moya, Magali Juárez y Yulia Bonilla