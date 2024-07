Aclaran despidos de hijos de gobernador Rubén Rocha de Universidad Autónoma de Sinaloa

El encargado de la rectoría de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Robespierre Lizárraga, rechazó que el despido de los hijos del gobernador estatal, Rubén Rocha Moya, haya sido un “procedimiento secreto”, como éste lo calificó, sino que no iban a trabajar.

En entrevista con Radio Fórmula, la autoridad universitaria aseguró, sin dar fechas precisas, que Eneyda, quien era profesora en la Facultad de Informática, y Ricardo, quien tenía un puesto administrativo en el Parque de Innovación Tecnológica, tenían años sin acudir a sus centros laborales.

El hecho es que los hijos del gobernador no iban a trabajar, y eso es una realidad, o digan quién de la universidad trabajaba con él, o ellos mismos demuestren a qué hora iban en estos últimos años a su centro de trabajo, no acudían a trabajar. Eso podrá resolverse, si tienen alguna inconformidad, en los juzgados laborales Robespierre Lizárraga

Ayer, Rocha Moya acusó que el despido de sus hijos, Eneyda y Ricardo, presuntamente estaría relacionado con un conflicto con la UAS a causa de la reforma a la Ley Orgánica planteada, así como a investigaciones contra autoridades de la institución educativa.

El mandatario, quien confirmó el despido de sus hijos, además retó a las autoridades de la UAS a demostrar que Eneyda y Ricardo no asistían a trabajar.

“Pueden decir que no hacían nada, que eran aviadores, pueden decir todo lo que gusten y quieran… ¿pero ¿qué tienen que hacer? Es probarlo”, mencionó en conferencia.

Al respecto, Robespierre Lizárraga acusó a Rocha Moya de utilizar al Poder Judicial para atacar a autoridades de la UAS

“Lo que es una realidad es el intento de asalto político por parte del gobierno del estado en contra de la universidad generando leyes que violentaba la autonomía universitaria.

“Promovimos un amparo y nos dan la razón, pero a raíz de ese amparo inician causas penales con jueces a modo, Ministerios Públicos a modo, y no hay manera de defensa en ese esquema”, comentó.

Esta mañana trabajadores de la UAS llevan a cabo una manifestación en el Zócalo de la Ciudad de México en la que denuncian presuntos actos de corrupción por parte de altos funcionarios de la institución educativa.

Maestros, alumnos y padres de familia de la Universidad Autónoma de Sinaloa (@uasoficialmx) se manifiestan en el Zócalo de CDMX porque aseguran que en la universidad se han presentado corruptelas: "Tenemos dos exrectores que han sido vinculados a procesos" pic.twitter.com/xY69nM99YT — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 16, 2024

Se prevé que los manifestantes tengan una mesa de diálogo con la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, en la que exigirán castigo en contra de los presuntos sospechosos.

Sobre la reforma a la Ley Orgánica de la UAS, Robespierre Lizárraga, aseguró que las autoridades no están cerradas a llevar a cabo cambios; no obstante, la o las modificaciones deben ser propuestas desde el interior de la universidad con respeto a su autonomía no desde el gobierno como lo intenta hacer Rocha Moya.

“No estamos cerrados a reformas a la universidad, pero que surjan como lo dice la ley general de educación: auténtica y genuinamente desde la universidad, pero no desde el gobernador”, dijo.

Confía AMLO en pronta solución al conflicto en la UAS; da respaldo a gobernador Rocha

Ante la manifestación de académicos, estudiantes y directivos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confió en la capacidad de diálogo y negociación del gobernador Rubén Rocha para solucionar el conflicto, pues “no está muy complicado”.

En respuesta a la presencia de los miembros de la UAS en las puertas de Palacio Nacional esta mañana donde entregaron un documento al vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, AMLO señaló que no tiene duda de que pronto se logrará un acuerdo, antes de concluir su sexenio.

Ojalá, ojalá y se logre pues es un grupo de la Universidad de Sinaloa, alumnos y académicos, incluso las autoridades de la universidad y el gobierno de Sinaloa y también la población de Sinaloa, no todos, pero si un sector que se ha confrontado porque se habla de irregularidades en la Universidad que es autónoma, entonces hay esa confrontación AMLO

Pese a subrayar que no quería tomar partido en este conflicto, el Jefe del Ejecutivo federal dio su respaldo al mandatario morenista de Sinaloa, ya que “le tengo mucha confianza al maestro Rocha, al gobernador, y él es partidario del diálogo”.

Dijo que el conflicto en la UAS se complicó porque se atravesaron las elecciones, y un sector universitario “se fue hacer campaña a favor de un grupo, y otra parte a hacer campaña de otro grupo, y eso exacerbó el problema”.

No obstante, AMLO opinó que “entonces serenos, ya pasaron las elecciones, entonces ya los van a atender en la Secretaría de Gobernación y ojalá y se llegue a un acuerdo, es lo mejor”.

AMLO destacó que a pesar de que el conflicto en la Universidad de Sinaloa ya lleva tiempo, las clases no se han suspendido, lo cual es bueno.

Cientos de alumnos, padres de familia, así como trabajadores de la UAS se manifestaron afuera de Palacio Nacional para exigir respeto a la autonomía de esta casa de estudios.

Los manifestantes procedentes de Culiacán, Sinaloa, denunciaron al gobernador Rubén Rocha y al Congreso del Estado de pretender una “reforma a modo” a la Ley Orgánica de la Universidad.

Con información de Ulises Soriano y Sergio Ramírez

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR