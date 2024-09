Acompaña Huacho Díaz Mena a alcaldes electos a su toma de protesta

El Gobernador electo de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, acompañó en su toma de protesta a los alcaldes electos de Umán, Kenia Walldina Sauri Madariaga; Ticul, Humberto Parra Sosa; Tekax, Herve Manuel Vallejos Sansores; Peto, Emerio Calderón Góngora; y Tzucacab, Erick Fernando Ku Caamal, a quienes felicitó y les deseó todo el éxito en esta nueva etapa de su vida.

Acompañado de su esposa, la maestra Wendy Méndez Naal, Díaz Mena aseguró a los alcaldes que juntos construirán un Yucatán con bienestar, con derechos, con solidaridad y justicia. Asimismo, enfatizó, “mi gobierno estará presente en las calles, en las colonias, en las comisarías, porque siempre he estado cerca de los municipios de Yucatán y así seguiremos trabajando”.

El Gobernador electo destaca la importancia de la Cuarta Transformación en Yucatán. Foto: Especial

El Gobernador electo llamó a los alcaldes para que trabajen bajo los principios de la Cuarta Transformación: No mentir, no robar y no traicionar al pueblo, y subrayó la importancia de construir en Yucatán, junto a la Presidenta electa, el segundo piso de la transformación.

En su mensaje, Huacho Díaz Mena recordó las palabras de quien guiará el destino de nuestro país a partir del 1 de octubre próximo, “como dice nuestra Presidenta electa Claudia Sheinbaum, no hay libertad plena, cuando no hay bienestar y derechos”.

Díaz Mena reitera su compromiso de trabajar cerca de los municipios y sus ciudadanos. Foto: Especial

“Quiero reiterar mi compromiso, con cada uno de ustedes; las puertas de palacio de gobierno, a partir de este primero de octubre estarán abiertas para todos” refrendó Huacho Díaz Mena, quien aprovechó para invitar a todos los presentes a que acudan el próximo 30 de septiembre, a las 9 de la noche, a la Plaza Grande, y les pidió que, tras acompañarlo a rendir protesta, lo acompañen a entrar juntos a Palacio de Gobierno.

Finalmente, el gobernador electo pidió a las y los alcaldes que rindieron protesta, así como a los regidores, “que nunca olviden las palabras de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud, cuando lo ponemos al servicio de los demás.

