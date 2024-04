Acusa Rocha que hay mal conteo de delitos

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dijo que no está de acuerdo en cómo son contabilizados los homicidios dolosos y feminicidios por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

“Nos acaba de entregar el Secretariado Nacional de Seguridad Nacional las estadísticas que, por cierto, yo les hice algunas observaciones, porque el homicidio doloso, nos mandan igual, estamos igual el mes pasado que este mes y no es cierto y sigo haciéndoles la observación de que no nos están registrando adecuadamente los feminicidios”, comentó el mandatario en conferencia.

De acuerdo con el SESNSP, cuyos datos son entregados por las fiscalías estatales, entre enero y marzo la autoridad local abrió 120 carpetas de investigación por homicidios dolosos, en el último mes hubo 31 y febrero, 38.

La entidad se posicionó en el lugar 19 a nivel nacional de homicidios dolosos. En primer lugar, está Guanajuato con 610 casos, seguido del Estado de México con 548 casos.

Ayer, las autoridades hallaron a un joven sin vida a causa de múltiples disparos de arma de fuego. Esto ocurrió a las 06:45 horas, en Culiacán.

El hecho se registró en la intersección de un camino de terracería que conduce a una zona de campestres y a la comunidad de Mojolo, cerca de la carretera internacional México 15, en las inmediaciones de lo que se conoce como El Rosal Enfermo.

Rocha Moya dijo que Sinaloa es el estado con menos feminicidios a nivel nacional. Mencionó que él ya le había compartido al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que no compartía como se estaban contabilizando los homicidios en los estados.

Sobre los feminicidios, las cifras de la fiscalía estatal, entregadas al Secretariado, indican que hubo cinco feminicidios en el primer trimestre del año, misma cantidad que el año pasado.

Sinaloa está en el lugar número 13 a nivel nacional en cuanto a casos de feminicidio. El primer sitio lo ocupa el Estado de México con 23 casos, seguido de la Ciudad de México con 18 casos.

El pasado 18 de marzo, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Conzuelo Gutiérrez, informó que de los cinco feminicidios que se habían registrado, dos presuntos responsables están detenidos y tres continúan en libertad.

Ayer, Rocha Moya explicó que Sinaloa es el único estado que en cuanto ocurre una muerte violenta en contra de una mujeres se tipifica como feminicidio, contrario a lo que sucede en otras entidades.

El mandatario agregó que se ha argumentado que depende de las normas locales, pero él señaló que es una disposición de la Corte.

“No es un problema de legislación local es una disposición de la Corte que dice una mujer asesinada violentamente debe de inmediato considerarse como feminicidio y en el camino de la investigación se verá si se mantiene el tipo de delito llamado feminicidio o pasa al tipo homicidio doloso.

“No están contabilizando bien, no es un problema de legislación local, es una disposición de la Corte y el propio Presidente lo dijo. En el caso los feminicidios con nosotros son realmente muy bajos”, agregó el funcionario.

