Acusan al morenista Alfredo Sánchez de “usurpar” diputación indígena en Guerrero

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de Guerrero, Alfredo Sánchez Esquivel, fue acusado de "usurpar" identidad indígena para ocupar una diputación plurinominal que corresponde a una joven Me'phaa de la región de La Montaña.

El líder de la bancada de Morena también fue criticado por incluir a su esposa, Zazil Meza Fernández, como su suplente para ese espacio como diputada.

Yesenia Hernández Jerónimo, joven indígena, encabezó una marcha para exigir al Tribunal Electoral del Estado (TEE) revoque la diputación plurinominal que se le asignó a Sánchez Esquivel para que continúe como diputado por otros tres años, bajo el argumento de que es una posición para acción afirmativa según los estatutos de Morena.

Unas 20 personas, en su mayoría indígenas, marcharon al Congreso del estado y después a la sede del TEE para denunciar el abuso.

Sánchez Esquivel ganó la diputación con cabecera en Ayutla de los Libres en 2018 y para este proceso electoral fue incluido en la lista plurinominal como "indígena", situación que ha sido cuestionada porque, pese a vivir en la región, no se le reconoce como tal, ya que no habla ninguna lengua originaria, no pertenece a ningún grupo social, e incluso sus rasgos físicos son propios de una persona mestiza.

Los inconformes señalan que por su actual posición como presidente de la Jucopo y líder de Morena en el Congreso, logró retener la diputación plurinominal que corresponde a una mujer y joven, en este caso Yesenia Hernández.

"Este caso incluye discriminación, violencia política de género, abuso de poder y nepotismo", denunció la joven.

Hace unos días, Sánchez Esquivel argumentó que su inclusión en espacio indígena, "fue una estrategia política" y reconoció que su esposa es su suplente y defendió dicha decisión "porque ella me ha ayudado mucho", según declaraciones a medios locales.