Aduanas investigará robo de contenedores

Horacio Duarte, titular de la Agencia Nacional de Aduanas, aseguró que el personal de esa oficina colaborará con las autoridades federales y del estado de Colima en la investigación sobre el robo de 20 contenedores con metales preciosos a granel, oro, plata y aparatos electrónicos, registrado el pasado 5 de junio en Manzanillo.

Entrevistado en Palacio Nacional, el funcionario dijo: “Tenemos el reporte que hay, que muchos ustedes conocen, respecto a que hubo un robo en una de las terminales, en recintos privados, no recintos públicos y que hubo esta operación de delincuencia organizada muy grande”.

Respecto a si hubo alguna omisión, Duarte respondió: “No lo sé, corresponde, y ustedes lo saben, a la Secretaría de Marina; es la responsable de varias de las actividades que tiene el puerto de Manzanillo, y vamos a esperar la investigación”.

En tanto, el sector privado agrupado en la Concanaco y Coparmex afirmó que es “altamente preocupante” el aumento de la inseguridad y los robos a mercancías como el de 20 contenedores cargados de oro y plata, por lo que buscarán reunirse con la autoridad para hablar sobre el tema.

“Es altamente preocupante para los organismos empresariales el robo de 20 contenedores con oro, plata y televisores que se dio en Colima este fin de semana, si bien es cierto que dijo la Marina que esto sucedió en un patio privado, finalmente es responsabilidad de la Marina la seguridad. Finalmente, que los 20 contenedores hayan sido sustraídos y no se sepa dónde están es altamente preocupante”, explicó.

Por su parte, el vocero de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad de Colima, Gustavo Adrián Joya Cervera, calificó de “histórico” el robo de 20 contenedores registrado el pasado 5 de junio en el puerto de Manzanillo, del cual apenas se informó ayer.

El funcionario mencionó que se trató de algo “inédito”, aunque aclaró que el atraco de los contenedores que guardaban plata, oro y aparatos electrónicos ocurrió en un patio de maniobras operado por particulares, no al interior del puerto.

Joya Cervera no proporcionó cantidades ni montos de lo robado, pero dijo que los delincuentes no se llevaron todo, sino que fueron selectivos, y dejaron los productos que no les interesaban.