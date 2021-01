Advierten en Puebla venta de pruebas de COVID en plena calle

El secretario de salud de Puebla, José Antonio Martínez García advirtió que las pruebas rápidas para detectar Covid-19, que se venden en algunas calles del Centro Histórico de Puebla no están avaladas por las autoridades de Salud correspondientes.

En conferencia de prensa este lunes, el funcionario solicitó a la población no adquirir dichas pruebas ya que al no estar avaladas por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE), no tienen las condiciones que las de laboratorios certificados.

Durante el fin de semana, medios locales denunciaron la venta de dichos productos en puestos ambulantes y negocios de las calles poblanas.

En imágenes difundidas por redes sociales se observan cajas con una supuesta prueba para detectar SARS-CoV-2, a precios de entre 200 y 400 pesos.

Por su parte, el gobernador Miguel Barbosa solicitó a las autoridades de Salud y seguridad realizar operativos para evitar su venta al argumentar que se trata del delito de fraude.

"Verifiquen si tienen alguna autorización o no, y si no tienen impidan que se lleve a cabo este fraude criminal a la sociedad de estar tomando pruebas sin ninguna garantía médica", dijo.