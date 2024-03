Alcalde de Cadereyta asegura que defenderá refinería contra iniciativas por cerrarla

Cosme Leal, alcalde de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, afirmó que defenderá la refinería que se encuentra en este municipio frente a las iniciativas de políticos por cerrarla, “sean del partido que sean”.

Las declaraciones ocurren después de que la candidata presidencial por la coalición Fuerza y Corazón por México (PAN, PRI y PRD) afirmara el sábado que, de llegar a la Presidencia, cerraría definitivamente la citada refinería, así como la de Tampico, para terminar con la contaminación que emiten.

De acuerdo con Gálvez Ruiz, la refinería de Cadereyta es la principal fuente de contaminación y primera causa de enfermedades respiratorias para los 5.3 millones de habitantes de la zona metropolitana de este municipio y regiones circundantes.

A propósito, Cosme Leal afirmó que “voy a defender nuestra refinería contra todos los políticos, independientemente del partido que sean”, escribió en redes sociales en referencia a que comparte la militancia en el PAN con la candidata presidencial.

“Aunque a algunos les da miedo confrontar al gobernador por ser de su mismo Partido, a mí no me tiembla la mano y lo he demostrado. No nos vamos a dejar ni del gobernador, ni de ningún candidat@ que quiera usar el sustento de las familias jimenences para sacar provecho electoral”, continuó.

En el mismo sentido, aclaró que está a favor de la modernización y “la instalación de filtros” , sugerencias que se han emitido para disminuir la contaminación, pero que no apoya la clausura de la refinería.

“Estamos listos para defender nuestra Refinería, tanto jurídicamente como con el uso de la fuerza pública Si fuera necesario”, concluyó.

