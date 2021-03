Alcaldesa de Hermosillo llama "taradas" a las mujeres que apoyan el aborto

La polémica se desató en redes sociales luego de que la alcaldesa de Hermosillo protagonizara una controversial declaración en la que calificó a las mujeres pro aborto como "taradas".

La declaración catalogada en redes sociales como "misógina" y "poco empática" fue capturada en un video que rápidamente se difundió en redes sociales, donde diversos usuarios arremetieron contra Célida Teresa López Cárdenas, alcaldesa de Hermosillo.

En el video se puede observar como Célida López, quien además es precandidata de Morena para reelegirse al cargo de alcaldesa de Hermosillo, critica a las mujeres que están a favor del aborto calificándolas como "taradas".

Alcaldesa de Hermosillo arremete contra las mujeres pro aborto

"Abres las piernas o las cierras, estás tomando absoluto control de tu cuerpo ¿o no? De verdad... Es que hay que decidir sobre nuestro cuerpo, yo las escucho y digo ¿y estas taradas? No es posible que digan eso ...pues si eres la que tomas la decisión... Y luego quieren andar abortando, pues no. Con el trapo verde, a todo motor. Muy mal, es la parte de la crisis que estamos viviendo", señaló la alcaldesa de Hermosillo

¿Como la ven con la Alc. de Hmo? CELIDA LÓPEZ DICE:

“Claro, abres las piernas o las cierras, estás tomando absoluto control de tu cuerpo no? Es que hay que decidir sobre nuestro cuerpo, yo las escucho y digo estas taradas... y luego quieren andar abortando no? Con el trapo verde” pic.twitter.com/IeuEN9zOLO — la barbie gorda (@xxdzo) March 30, 2021

A lo anterior, la alcaldesa de Hermosillo añadió "soy feminista, sí, pero soy una mujer que siempre ha trabajado defendiendo a las mujeres pero de igual; mi lucha no es contra los hombres, mi lucha es contra mi, contra mi misma, tengo que vencer mis miedos, mis frustraciones. No es fácil, tengo cuatro hijos y por mi yo tuviera más"

Ante las declaraciones, los usuarios de redes sociales no tardaron en hacerle comentarios negativos a la alcaldesa de Hermosillo, tales como: "Usted no tiene idea de lo que es el feminismo, sólo recita lo que le dicen en el sermón dominical" y "No no no, cero empatía y cero información de su parte. Son temas demasiado delicados y que merecen ser analizados y estudiados antes de ser hablados, al menos como una persona “líder”."

A principios de 2020 Célida López, alcaldesa de Hermosillo, se posicionó en contra del Paro Nacional de mujeres, argumentado que "nadie debía evadir su responsabilidad".