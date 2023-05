Alejandra Del Moral: No permitiré que Morena entre al Edomex

La candidata de la alianza Va por el Estado de México, Alejandra Del Moral, advirtió que no permitirá que Morena destruya a la entidad, por lo que dijo va a defenderla y ganará la elección.

"El Estado de México no se toca y vamos a dejar todo lo que está en nuestras manos para defenderlo, no le vamos a permitir a Morena que venga y destruya esta casa que es de todas y de todos nosotros y desde aquí, desde Texcoco, se los dejo claro, Morena no va a entrar al Estado de México y vamos a ganar la entidad", enfatizó.

Señaló que las y los mexiquenses son el dique de defensa de la nación, por ello, dijo que trabajará por mejorar la infraestructura vial para tener mejor conexión con los municipios de Ecatepec y La Paz, además de trabajar en los Centros Logísticos Industriales para que los trabajadores de la región tengan oportunidades cerca de sus hogares.

“Les debo decir con toda sinceridad que soy una mujer franca, por eso les digo: yo no hago magia, hago políticas públicas que funcionen para la ciudadanía, la magia se da cuando todos nos involucramos con su gobierno y logramos hacer comunidad", aseveró.

Voy al grano: Quiero ser la próxima gobernadora del Estado de México y lo voy hacer con la ayuda, el trabajo y el compromiso de todos los priístas de esta región de Ecatepec. Ganaremos el Estado de México en el 23 con propuestas, ideas, fuerza y convicción. ¡Hasta la victoria… pic.twitter.com/bYadvgEBlP — Alejandra Del Moral (@AlejandraDMV) May 14, 2023

Síguenos también en Google News

Leo