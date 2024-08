Alejandro Armenta da a conocer los primeros 4 nombramientos de su gabinete: Gobernación, Bienestar, Desarrollo Rural y Pueblos Indígenas

Javier Aquino Limón, Secretario de Bienestar; Ana Laura Altamirano Pérez, Secretaria de Desarrollo Rural; Samuel Aguilar Pala, Secretario de Gobernación; y Apolinaria Martínez Arroyo, Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas, son los primeros cuatro nombramientos del gabinete que dio a conocer el gobernador electo Alejandro Armenta.

Los exhortó a seguir los principios de la cuarta transformación: no mentir, no robar y no traicionar, y a trabajar por amor a Puebla. Indicó que “el poder emana del pueblo, el poder superior lo tiene el pueblo”, aseguró Alejandro Armenta.

Comentó que se están integrando compañeros, dándoles continuidad a su participación, recordando que su equipo de campaña se convirtió en el de transición. Añadió que se estarán integrando nuevos compañeros en todos los semestres y años de su gobierno.

Señaló el gobernador electo que no es correcto llegar al gobierno y darle las gracias a los que ya estaban; “hay que ser respetuosos” de su desempeño en la administración.

Rodrigo Abdala, coordinador del comité de transición del gobernador electo Alejandro Armenta, dio a conocer a cuatro nuevos integrantes de las comisiones. Ellos son: Karla López Malo Villalón y Mario Alberto Rincón González en la Comisión de Economía, Trabajo, Desarrollo Rural y Turismo; Máximo Serdán en la Comisión de Cultura e Igualdad; y Miguel Ángel de la Rosa Esparza en la Comisión de Entidades de Economía e Infraestructura.

