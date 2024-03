Alerta por la falta de agua en Zacatecas

El candidato al Senado por la alianza La Esperanza de México, Saúl Monreal Ávila, afirmó que Zacatecas está al borde de una crisis hídrica por la falta de lluvia en la entidad.

En conferencia, el aspirante precisó que el problema hídrico se registra desde la región de Taltenango hasta la zona frijolera de Sombrerete.

“No hay agua en las presas y es una situación crítica en el campo, porque utilizaban el agua para regar”, dijo.

Dijo que la situación actual en materia hídrica es crítica y que el problema “repercute en lo urbano, porque los mantos acuíferos no se recargan porque no hay agua y los pozos extraer pura tierra, porque ya no hay agua”.

“Está en riesgo una crisis alimentaria, porque mucha gente depende de sus cultivos para comer”, mencionó.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de Zacatecas, el presupuesto destinado a Suostenibilidad del Agua para este año es de 184 millones 258 mil 185 pesos.

Este programa plantea acciones en materia ambiental, derivado de la situación hídrica en la entidad, originada por la sobrexplotación de acuíferos, la baja eficiencia en el uso del agua y la presión sobre las zonas agrícolas y ganaderas debido a sequías.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó el pasado 4 de marzo en su Monitor de Sequía de México que, al 29 de febrero, Zacatecas registraba sequía en 43.1 por ciento de sus municipios.

Los datos muestran que 16 municipios tuvieron una sequía anormal; 14, sequía moderada, seis, sequía severa; y cinco, sequía extrema.

En la primera quincena de febrero, 74.1 por ciento de los municipios de esta entidad presentaba algún grado de sequía.

En el informe más reciente del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas, de la Conagua informó que Zacatecas registró que sus presas están a menos de 50 por ciento de su capacidad, esto entre el 4 y el 11 de marzo.

Moonreal Ávila prometipo que de llegar al Senado de la mano de Morena trabajará para que haya más recursos que sean destinados al campo, uno de los principales sectores que podrían padecer debido a la sequía.

“Si voy a ser gestor para lograr recursos a favor del campo que es donde se vive de manera grave el problema de falta de agua”, nmencionó el aspirante a un escaño en los comicios del 2 de junio.

De acuerdo con Conagua, 118 de las 120 presas que hay en el país están a 50 por ciento de su capacidad.

Los datos oficiales indican que hasta el 11 de marzo había disponibles 60 mil 728 milímetros cúbicos en México, correspondientes a las presas.