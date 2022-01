Alfredo Del Mazo entrega más de 25 mil becas a estudiantes del Edomex

El gobernador Alfredo Del Mazo Maza aseguró que el gobierno del Estado de México impulsa programas como Escuela Cuenta Contigo, mediante el que más de 250 mil jóvenes retomaron sus clases, con el apoyo de docentes y padres de familia, además de la entrega de Becas Familias Fuertes por la Educación.

Como parte de esta estrategia, Alfredo Del Mazo entregó más de 25 mil becas a estudiantes de 96 municipios del Estado de México para evitar que abandonen sus estudios por falta de recursos, además de seguir impulsando su acceso a la educación.

“Vamos a lograr que más jóvenes sigan estudiando, que sigan en la escuela, que se sigan formando, por eso lanzamos este programa que hoy sigue creciendo, y me da mucho gusto que hoy, lo hacemos aquí en Tlalnepantla, pero aprovecho mandarle un saludo y un abrazo a todos los municipios que nos están viendo a través de las pantallas en 96 municipios del Estado de México", explicó.

Asimismo, el mandatario estatal recalcó que la administración estatal apuesta por invertir en la educación, por lo que en los últimos cuatro años se han construido más de 6 mil 400 salones, laboratorios o talleres escolares, así como la ampliación, reconstrucción o construcción de 246 nuevos espacios de estudio, en nivel superior.

“Impulsamos varios programas, uno de ellos es la Escuela Cuenta Contigo, a lo mejor algunos de ustedes lo conocen, y es un programa en donde las maestras y maestros nos ayudan a identificar qué niños y qué jóvenes no regresaron a las clases después de la pandemia, para contactarlos, para invitarlos y convencerlos de que regresen nuevamente a la escuela. Esto nos ha permitido regresar a clases a cerca de 250 mil jóvenes que no habían regresado, niños o jóvenes, que no habían regresado después de la pandemia.

“Hemos hecho un gran programa, más de 6 mil 400 aulas, talleres, laboratorios nuevos que hemos construido a lo largo de la administración, es un número muy importante, hemos ampliado, rehabilitado o construido más de 246 espacios nuevos, tan solo en educación superior. Esto es tener más escuelas, tener una buena infraestructura", refirió.

En las instalaciones de la Escuela Normal de Tlalnepantla, Alfredo Del Mazo especificó que el reto que representa la deserción escolar en el país es muy grande, ya que antes de la emergencia sanitaria de cada 100 jóvenes que entraban a educación básica, solamente 18 terminaban la educación superior, por lo que aseguró que su administración afronta este desafío con acciones que brinden más opciones a los jóvenes y puedan seguir en la escuela.

Acompañado por el secretario de Educación, Gerardo Monroy Serrano, el gobernador mexiquense recalcó que las becas reconocen el esfuerzo de las y los alumnos, así como de sus familias, en especial a aquellas que tienen a un integrante con discapacidad en edad escolar, ya que requieren un mayor esfuerzo para tomar sus clases e implica gastos para cubrir transporte, adquirir material escolar u otros, y puntualizó que el apoyo monetario que recibirán los jóvenes becados, se otorgará mensualmente.

También subrayó que el estímulo que se otorga con estas becas va dirigido a toda la comunidad escolar, y destacó que siete de cada 10 becas que entrega el sector escolar en el Edoméx han sido para mujeres, a quienes reconoció el compromiso por su superación.

En presencia de estudiantes, docentes, directivos y autoridades de Tlalnepantla, Alfredo Del Mazo también hizo un llamado a que los jóvenes que aún no lo hacen, regresen a clases presenciales, e informó que hasta el momento 72 por ciento de la matrícula escolar del estado ha retornado a las aulas, y agregó que es importante la convivencia para desarrollar mejores habilidades sociales con la interacción entre compañeros, además que al volver facilitan el trabajo de profesores y padres de familia.

El secretario de Educación, Gerardo Monroy, mencionó que el principal objetivo de las becas del programa Familias Fuertes por la Educación es apoyar a estudiantes de escuelas públicas con incentivos económicos que cubran gastos en materia educativa y puedan dedicarse de tiempo completo a sus estudios, además de que son un estímulo a su desempeño que los motive a mantener buenas calificaciones.

Explicó que estas becas están dirigidas a escolares de primaria, secundaria y alumnos regulares de licenciatura con promedio mínimo de 8.5, en instituciones de control estatal.

JVR