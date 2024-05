Lo que sabemos de los alumnos que un maestro dejó encerrados a más de 40°C en un salón en Coatzacoalcos

Un profesor dejó encerrados a sus estudiantes en un salón de clase en el estado de Coatzacoalcos, esto fue a manera de castigo porque no realizaron a una actividad; no les dejó abrir las puertas, ni las ventanas, ni siquiera prender el aire acondicionado.

Por medio de sus redes sociales, la comunidad estudiantil compartió lo sucedido, precisó que su profesor llamado Rodolfo "N", quien da la clase de Matemáticas, encerró a los alumnos alrededor de las 12:00 del día del pasado miércoles 22 de mayo.

Por el encierro en el salón de clases donde no pasaba el aire y sin aire acondicionado, algunos alumnos tuvieron crisis nerviosas, que incluso les provocó desmayarse, debido a que en la entidad ha habido temperaturas de más de 40 grados Celsius.

El profesor fue separado de su cargo. Foto: Cuartoscuro

En fotos que compartieron en las redes sociales, se puede ver cómo algunos estudiantes están en el piso y otros les "echan aire" con cartones y sus libretas.

Lo ocurrido generó indignación en redes sociales, entre algunos comentarios mostraron preocupación e indicaron: "se hubiera evitado muchas broncas el profesor hubiera citado a los padres irresponsables, que no checan si tienen o no tarea o reprobarlos o alguna otra cosa no que asta riéndose está uno de los chamacos porque saben que meterán en un problema al maestro", "no es una justificación, hay otros tipos de castigos no atentar con la vida de nuestros hijos y si el maestro o los maestros les queda el papel muy grandes ay otros maestros que si pueden", "¿quiénes los maestros, hay que darle su merecido a esos maestros?, "que lo expulsen y todo el castigo para ese disque maestro".

Suspenden a maestro que dejó encerrados a sus alumnos en un salón de clases

El profesor de matemáticas fue suspendido de su cargo, luego de encerrar a sus estudiantes en un salón de clases. El director del plantel se pronunció al respecto, enfatizó que aplicarán un protocolo y abrieron una investigación.

"Se levantó un acta de acuerdo, el acuerdo es realizar el acta donde se externa la queja, posteriormente se realizará una reunión con el abogado del maestro para levantar el acta de hechos con lo que tenga que decir. El siguiente paso es separar al maestro de la materia que está dando para poder realizar las investigaciones y estas no se entorpezcan y hacer de conocimiento a las autoridades superiores y al jurídico de la Secretaría de Educación de Veracruz”, señaló.

