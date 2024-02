AMLO anuncia que se ‘guardará’ tres meses por veda electoral, pero que ‘todo pinta’ para que siga la Transformación

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en los próximos tres meses no podrá realizar eventos como inauguraciones de obras, por la veda electoral, pero dijo a sus seguidores que no se deben preocupar, porque “todo pinta” para que continúe la transformación del país.

Al encabezar la inauguración del acueducto y sistema de agua potable del pueblo yaqui, en Cajeme, Sonora, celebró que se esté definiendo el sistema de administración para el manejo de agua, porque subrayó que no quieren obras inservibles en donde se entierre el presupuesto el cual, subrayó, es dinero del pueblo.

Inauguración del acueducto del pueblo yaqui, desde Cajeme, Sonora https://t.co/x2dAIk4zG3 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) February 25, 2024

Enfatizó que antes el gobierno sólo estaba al servicio de “una minoría rapaz”, que estaba al servicio de corruptos”, por lo que subrayó que ante el grado de rezago en el país, apenas está empezando el rezago.

En su discurso, dijo que por eso “apenas está iniciando con esta transformación que necesitaba nuestro país”.

leer más YouTube ‘baja’ conferencia de AMLO donde exhibe teléfono de periodista de NYT

En este contexto, López Obrador señaló que todavía le falta inaugurar el distrito de riego en la zona, por lo que se comprometió a regresar pasada la etapa de veda electoral y las elecciones.

“No voy a poder estar con ustedes en estos tres meses, porque ya va a empezar la veda electoral, marzo, abril, mayo, pero pasando mayo, pasando las elecciones, ya de nuevo voy a tener reuniones así como está para seguir entregando obras antes de que concluya nuestro mandato

También decirles que no se preocupen porque todo pinta para que continúe la transformación , es lo que yo escucho en las calles, en los pueblos de México, y estoy seguro que va a continuar el plan de justicia yaqui, porque falta todavía”, declaró.

El titular del Ejecutivo federal sostuvo que también le pedirá a quien lo reemplace en la presidencia de la República para que no deje caer las obras realizadas se abandonen, particularmente las que son en beneficio de los yaquis: “Yo voy a hablar con quien me sustituya para que no den ni un paso atrás, que no se abandone lo que ya ha iniciamos en beneficio de las comunidades y los pueblos yaquis”, declaró.

AM