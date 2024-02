AMLO: Privatización, sinónimo de corrupción

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la privatización es sinónimo de corrupción y mientras se aplicó, no ayudó al país.

“Ahora queremos dejar a salvo este patrimonio de los mexicanos, para que no se corra ningún riesgo, ya que la privatización no ha ayudado a México y es sinónimo de la corrupción, eso es lo que significó la política neoliberal, por eso, queremos regresar al espíritu de la Constitución de 1917 y poner por delante el interés de los mexicanos”, dijo.

Durante la Nacionalización de la Exportadora de Sal en Mulegé, Baja California Sur dijo que la fórmula para ahorrar dinero es tener un gobierno austero y sin grandes lujos, para que alcance para todos.

Mencionó que hay una Hacienda fuerte y el país no se ha endeudado, a pesar de la pandemia, además que no se han elevado los impuestos y el salario ha aumentado más del cien por ciento. “Engañaban de que no aumentaban el salario, pues si lo hacían iba aumentar la inflación. Cuando llegamos les dijimos váyanse al carajo con eso, pues no ha aumentado la inflación, pero sí lo hicimos con el salario”, explicó.

Detalló que México es de los países en el mundo con menos desempleo, aparte que llega inversión extranjera récord; también, mencionó que el peso es la moneda que más se ha fortalecido en relación con el dólar.

López Obrador indicó que se ha reducido la pobreza en el país, lo que no se veía en décadas; asimismo, dijo que nunca habían ganado tanto los banqueros en el país, pues en 2023 obtuvieron ganancias por 300 mil millones de pesos. “Si no fue porque estamos combatiendo la pobreza y la desigualdad me daría pena dar este dato, pues estamos demostrando que este modelo funciona”.

El mandatario federal mencionó que no desean dictaduras ni tiranías, por ello, mencionó que se respeta el derecho a disentir y se protegen las garantías de sus ciudadanos, pues dijo que siempre ha existido el agrupamiento de conservadores.

Mencionó que los conservadores deben seguir existiendo, ya que ayuda que haya contraste para que exista también dos proyectos de nación; por un lado los que no quieren al pueblo y solo al dinero, los racistas y clasistas; pero por otro lado, lo que desean estar bien con amor al prójimo.

