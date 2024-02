“Me van a seguir haciendo lo que el viento a Juárez”: AMLO a detractores

Ante los ataques del hampa de periodismo y de los delincuentes de “cuello blanco”, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en su vida siempre ha actuado con rectitud y honestidad, por lo que “me van a seguir haciendo lo que el viento a Juárez”.

“No quiero, como se dice en el béisbol, que me vayan a cepillar porque ya ven como andan, andan con mucho miedo y enojadísimos y con la máxima del hampa del periodismo y del hampa de los delincuentes de cuello blanco, según la cual la calumnia cuando no mancha tizna. Eso puede aplicar en otros casos cuando no hay principios”, aseguró.

En Sinaloa donde inauguró el acueducto Picachos-Concordia, dejó en claro que “siempre he hecho de mi vida una línea recta y lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad. Por eso me van a seguir haciendo lo que el viento a Juárez”, advirtió.

Inauguración en Sinaloa del acueducto Picachos-Concordia X, Germán A. Martínez Santoyo @GermanMSantoyo Director General de la Comisión Nacional del Agua

Previamente, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reconoció que planteó a López Obrador que se quedara más tiempo en la Presidencia después de concluir el periodo constitucional, e incluso se podía “hacerle una curvita” a la Carta Magna por aquello del sufragio efectivo, no reelección.

“Nunca había visto a un presidente bien aprobado. Eso no se había visto (…) Yo digo que no quiero que se vaya, pero él está terco que es el Presidente maderista, es seguidor de (Francisco I.) Madero, el que dijo sufragio efectivo, no reelección. Pero podíamos hacerle una curvita al asunto, alguna vez se lo dije en privado”, aseguró.

El Presidente de la República informó que firmó el jueves el decreto para que quede establecido en la ley el subsidio en el pago de la energía eléctrica en beneficio de los sinaloenses, así como de los habitantes de Sonora, Baja California y Nayarit.

“Amor con amor se paga, vamos a seguir apoyando al pueblo de Sinaloa. Tuve la suerte de que los dos gobernadores trabajaron de común acuerdo con nosotros, con el Gobierno federal, Quirino ayudó, pero Rubén es mi hermano, nos conocemos, ya llovió desde hace muchos años”.

López Obrador puso en marcha el acueducto Picachos-Concordia, el cual tuvo una inversión de 406 millones de pesos en beneficio de más de 19 mil habitantes, que van a recibir 90 litros de agua por segundo, con lo que se termina la paradoja del municipio con presa pero sin el vital líquido.

Se trata de una red entubada de 85 kilómetros, 48 de ellos a los ramales de las comunidades de La Concordia, Sinaloa, como Mesilla, Santa Catarina, San Juan Jacobo, Cerritos y Pichilingue, entre otras.

