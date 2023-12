Inaugura AMLO presa Santa María en Sinaloa, tras abandono de ocho años

Luego de ocho años de estar detenida por conflictos sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró este lunes la presa Santa María en El Rosario, Sinaloa, con una inversión de 10 mil millones de pesos, que beneficiará a los habitantes y productores del sur del estado.

La presa que se encuentra sobre el cauce del río Baluarte, tiene como objetivos principales suministrar agua para riego de 24 mil 250 hectáreas; abastecer de agua potable para 430 mil habitantes de El Rosario y Escuinapa; proteger a ambos municipios de inundaciones y generar energía eléctrica.

En su mensaje, el mandatario federal destacó que esta y otras obras se han podido llevar a cabo gracias a que se acabó la corrupción en el gobierno y los contribuyentes cumplen con el pago de sus impuestos, además del manejo responsable del presupuesto que es dinero del pueblo.

Inauguración de la presa Santa María, desde Rosario, Sinaloa https://t.co/PavQuiUroD — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 18, 2023

“Ofrecimos esta presa en campaña, en El Rosario dijimos: ‘si ganamos se va a terminar la presa’. Luego refrendé ese compromiso al principio del gobierno y estaban escépticos muchos, con razón, porque se había quedado tirada la construcción como muchas otras en el país y pensaban que no íbamos a cumplir.

“Se hablaba de10 mil millones (de pesos), parecía bastante, y sí es una cantidad considerable la inversión, que no el gasto para distinguir, pero tuvimos presupuesto público, inversión pública, no se hacen estas obras con deuda. Nos ha alcanzado el presupuesto, tenemos ingresos suficientes”, indicó López Obrador.

Comentó que no es por presumir porque luego “mis adversarios se enojan muchísimo”, pero siempre se han cumplido las metas de ingresos, se consolidó la hacienda pública sin aumentar impuestos, sin “gasolinazos”, solo administrando con eficiencia, sin corrupción y sin privilegios fiscales.

Resaltó que “antes los de mero arriba, los machuchones del sector empresarial o financiero no pagaban impuestos, y si pagaban se les devolvía, se les condonaban los impuestos, una gran injusticia porque nos tenían además engañados de que no había presupuesto porque no pagaban impuestos los del sector informal de la economía, los que se buscan la vida como pueden para llevar algo a su familia”, añadió.

Inaugura AMLO presa Santa María en Sinaloa, tras abandono de ocho años Foto: Especial

AMLO opinó que esta obra va a ayudar mucho al sur de Sinaloa, a los productores pero también a los municipios del estado porque van a tener garantizada el agua para su consumo.

“Esta presa además de regar las tierras y abastecer de agua para consumo humano, va a generar energía eléctrica y estamos hablando de energía limpia y de bajo costo”, precisó.

Por su parte, el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Germán Martínez Santoyo explicó que el suministro de la presa a 24 mil 250 hectáreas beneficiará a 2,551 productores del sur de Sinaloa; aumentará sustancialmente la superficie de riego y la producción de granos y hortalizas, ya que la entidad es el primer productor a nivel nacional de chile verde, jitomate rojo, tomate verde y maíz.

“La presa será verdadero catalizador para el desarrollo y la economía de la región”, sostuvo, tras indicar que se generarán también 30 megavatios de energía eléctrica limpia.

