Xóchitl Gálvez acusa que AMLO busca ‘lavarse las manos’ de la masacre en Salvatierra

La precandidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, aseveró que. al vincular el asesinato de los jóvenes de Salvatierra, Guanajuato, con consumo de drogas, el presidente Andrés Manuel López Obrador busca “lavarse las manos”.

Entrevistada por los medios de comunicación tras participar en la presentación del libro “México: La Gran Nación Transnacional”, en el Museo Memoria y Tolerancia, cuestionó el comentario del mandatario federal, porque señaló que sus afirmaciones sobre el consumo de drogas no tienen sustento.

“Es lamentable. Primero, hace seis años que no se hace una encuesta sobre adicciones en nuestro país y eso es terrible, porque no sabemos realmente si hay consumo de fentanilo, qué tipo de droga se está consumiendo y en dónde se está consumiendo; segundo, que él se pregunte que cómo ha subido el consumo ahí y cómo es que la delincuencia está ahí, pues es el presidente, es el comandante de las Fuerzas Armadas…

“Es lavarse las manos, decir que no sabe por qué hay tanto consumo de droga, primero no hay una encuesta, no se ha hecho una encuesta de adicciones, no lo hace porque no quiere datos, no quiere sustento técnico. El grave problema es responsabilidad del Estado mexicano”, manifestó.

La abanderada presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México lamentó que “en esa zona hace lo que quiere la delincuencia organizada y no existe el Estado mexicano”.

Gálvez puntualizó que esto es consecuencia de una política de abrazos al crimen organizado que no sólo se padece en Guanajuato, sino en Sinaloa, Nuevo León, Zacatecas, Michoacán, Baja California, Chiapas, entre otros.

“Me extraña que el presidente se pregunte cómo ha crecido el consumo de drogas, yo le digo cómo, con los abrazos a los delincuentes. Claro que los tres niveles de gobierno tienen que coadyuvar, el tema es que este tipo de criminarles no son común y corriente, el mismo presidente dijo que está relacionado con el consumo de droga”, enfatizó.

