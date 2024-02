No permitiremos la injerencia de ningún gobierno extranjero en nuestro país, afirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no permitirá injerencia de ningún gobierno extranjero en México.

“Estoy en el malecón en Mazatlán, Sinaloa. Acabamos de terminar el acto de conmemoración de nuestra bandera. Reafirmar lo que he venido diciendo en estos últimos días; nosotros no permitimos la injerencia de ningún gobierno extranjero en nuestro país”, destacó.

Detalló que México es un país libre e independiente, así como soberano, por ello, no se acepta a ningún gobierno mundial, pues cada nación tiene su propio gobierno y cada administración es constituida en las democracias de manera libre.

Ni modo. Vamos a tener que seguir fijando nuestra postura sobre el periodismo, la calumnia y el intervencionismo. pic.twitter.com/7sR21oYSLa — Andrés Manuel (@lopezobrador_) February 24, 2024

“Yo fui electo por el pueblo de México en elecciones legales y legítimas. No se puede calumniar al presidente de México; nunca se debe permitir. Si otros lo permitieron fue porque no tenían la autoridad moral, ni la autoridad política. Yo no voy a aceptar la calumnia de nadie, ni acepto la máxima de Goebbels que decía que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad”, aseveró.

El mandatario federal mencionó que no acepta ninguna calumnia y que sin pruebas lo hagan los gobiernos extranjeros, así como sus agencias o periódicos, por más famosos que sea, ya que siempre defenderá la verdad, libertad y justica del pueblo ; por ello, dijo que va a defender la soberanía del país.

El mandatario arremetió de nueva cuenta contra diversos periodistas, de los que dijo ganan muy bien, además, los calificó de mercenarios y corruptos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

AM