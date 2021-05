Angélica Moya no conoce a los jóvenes de AN: Alba Dimas

La candidata de la coalición PAN-PRI-PRD a la alcaldía de Naucalpan, Angélica Moya, se encuentra alejada de la militancia panista y, sobre todo, de los jóvenes que se reconocen en los principios del instituto político.

Así lo afirmó José Juan Alba Dimas, quien hasta hace una semana se desempeñaba como líder juvenil del PAN municipal y quien hace una semana renunció al blanquiazul, junto con 200 militantes, debido a lo que consideraron una traición de la dirigencia al apostar por una alianza electoral al lado del PRI.

Sólo conozco a Angélica Moya porque fue anteriormente presidenta municipal, pero en mi estancia en el Comité Municipal nunca tuve la oportunidad de conocerla. Siento que no tiene el interés de trabajar con la gente, ni en la comunidad.

“Me gustaría preguntarle quiénes de su planilla son jóvenes. No hay una representación de juvenil en su planilla, hay muchísimos jóvenes a quienes pudieron darles una oportunidad o siquiera escucharlos, pero no fue así”, aseveró Alba Dimas, egresado de la carrera de Relaciones Internacionales por la FES Acatlán.

te puede interesar Transformación, con miras a consolidar un mejor futuro para Naucalpan: Patricia Durán

Asegura que el blanquiazul ha sido tomado como botín político por parte de un pequeño grupo encabezado por el exalcalde de Huixquilucan, Enrique Vargas, quien hoy aspira a una diputación local.

Siempre fui un joven panista, mi familia es una familia panista, crecimos con los valores del partido, pero no nos reconocemos en lo que está pasando en el partido.

“Esta vez violaron los valores del partido, no hubo democracia, no se escuchó a los jóvenes, no se escuchó a la militancia, fue un personaje quien dicta quién va a ser el candidato, el diputado, el presidente municipal”, aseveró.

Alianza entre PAN-PRI-PRD no es algo que la militancia decidiera: Alba Dimas

Alba Dimas, quien tiene 23 años, asegura que el descontento entre los simpatizantes sigue a flor de piel, por lo que no descarta que otros sigan su ejemplo y abandonen sus filas.

“La alianza entre PAN-PRI-PRD no es algo que la militancia decidiera. El PAN se quedó con cuatro regidurías, una que se va a reelegir, un candidato que literalmente viene impuesto desde Huixquilucan y otros dos personajes que eran grandes compañeros en el Comité, que pocas veces vi trabajando, pocas veces los vi haciendo actividades”, dijo.

Alba Dimas se sumó, junto a 200 militantes del PAN municipal, a la candidatura de Paty Durán, por Morena-PT-Nueva Alianza.

"Dentro del PT y Morena hay muchos jóvenes interesados en trabajar, yo estoy dispuesto a trabajar con ellos, veo sus ideas y el trabajo, su intención de ayuda a construir un mejor Naucalpan”, comentó.

ntb