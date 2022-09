Anuncian que agricultores de Campeche recibirán fertilizante gratuito el próximo año.

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, anunció que a partir del próximo año el programa Fertilizantes para el Bienestar operará en Campeche, en beneficio directo de productores de pequeña escala de granos básicos en la entidad.

Dijo que por instrucciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la entidad se sumará a los nueve estados en los que opera actualmente el programa que beneficia con la entrega directa y gratuita de urea y DAP, con el objetivo de impulsar la productividad del campo y avanzar hacia la autosuficiencia alimentaria.

Al participar en el Congreso Internacional de Actualización Apícola en Campeche, el funcionario federal resaltó que el estado se distingue por su potencial y calidad productiva, con un volumen de dos millones 588 mil 476 toneladas de productos alimenticios y valor de 10 mil 978 millones de pesos el año pasado.

Ante la gobernadora Layda Sansores, el titular de Agricultura subrayó que la entidad ocupa el primer lugar nacional en producción de arroz palay y el segundo en miel, de la cual también es importante exportador, por cantidad y calidad.

Villalobos Arámbula expuso que en el objetivo de seguir garantizando la seguridad alimentaria del país, Campeche se ha distinguido por ser un estado sólido y solidario con esta iniciativa cuyo objetivo es que coman primero los que nos dan de comer.

Detalló que el Gobierno de México ha ejecutado diferentes apoyos en beneficio del sector primario de la entidad, como el aportar 165 millones de pesos para la producción de granos básicos, en favor de 22 mil 514 productores con un apoyo directo de siete mil 126 pesos, para 80 mil 113 hectáreas.

Para la producción de caña de azúcar, agregó, se apoya a mil 833 productores con 13.4 millones de pesos en una superficie de 806 hectáreas.

Además, se entregará semilla certificada de soya a mil productores, en beneficio de 20 mil hectáreas con un apoyo de 10 millones de pesos y se propondrá llevar a cabo en la entidad la Expo Fertilizantes, en apoyo a los diferentes productores, con precios accesibles, anotó.

"En Campeche reconocimos el trabajo de las y los apicultores durante el 28° Congreso Internacional de Actualización Apícola", señaló el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula. Foto: Especial.

Villalobos Arámbula subrayó que ante la actual coyuntura global, México no ha bajado los brazos, no hay desabasto de alimentos, ni compras de pánico y no se han alterado los precios, debido al trabajo de los productores mexicanos, campesinos, ejidatarios, indígenas y agroindustriales.

Sigue la cruzada en favor del desarrollo del sur sureste de México

El funcionario federal enfatizó que el Gobierno de México seguirá con la cruzada en favor del desarrollo del sur sureste del país, porque ese es el futuro de la seguridad alimentaria.

Sobre la producción de miel, el secretario Villalobos Arámbula destacó que los polinizadores permiten la perpetuidad de las especies vegetales y, en consecuencia, garantizar la alimentación de todos, por lo que es importante, además, cuidar la biodiversidad, el hábitat y fuentes de alimento de las abejas y otros polinizadores, así como su manejo sostenible.

Invitó a los participantes del Congreso a conocer y sumarse a las acciones que ha puesto en marcha Agricultura como la Estrategia Nacional para la Conservación y Uso Sustentable de los Polinizadores (ENCUSP), que tiene más de 10 redes sobre abejas melíferas y apicultura, algunas relacionadas con educación y concientización de la importancia de polinizadores.

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, anunció que a partir del próximo año el programa Fertilizantes para el Bienestar operará en Campeche. Foto: Especial.

La gobernadora Layda Sansores San Román destacó que el Presidente de México ha apostado al campo de manera precisa en los momentos más determinantes de la historia.

Por ejemplo, dijo, en la etapa más severa de la pandemia no faltó comida, no hubo desabasto pues estaban los hombres del campo y, atrás, programas como Sembrando Vida, que apuestan por arraigar a los productores.

Expuso que Campeche en su momento fue el principal exportador de miel y de arroz, esto es posible y será posible volver a recuperar las 85 hectáreas de este grano básico.

Queremos sumarnos de forma solidaria, fuimos un estado arrocero, lo dejaron morir, pero revivirá, anotó.

Sansores San Román aseguró que su gobierno pondrá a Campeche en lo que es su vocación: de tierra y de mar, y se erigirá como un estado sustentable.

La secretaria de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía de Campeche, Sandra Laffon Leal, expuso que la actividad apícola posee muchas áreas de oportunidad en el aspecto ambiental, económico y social y tal como lo ha instruido el Presidente López Obrador, se impulsará a las comunidades que más lo necesitan y que viven asociadas a los recursos naturales, aseguró.

Reconoció a los productores de miel que desarrollan la actividad libre de deforestación y con manejo orgánico, “es a ellos a los que debemos acercar a los mercados que lo reconozcan, sin intermediarios, para que estos reciban un precio justo por esta actividad”, afirmó.

Laffon Leal dijo que la apicultura es de las actividades más bondadosas, y las autoridades deben atender retos ecológicos y proteger especies silvestres del país, pues México depende de un 80 por ciento de los polinizadores, y gracias a ellos muchos alimentos llegan a nuestras mesas.

La presidenta de la Asociación Nacional de Médicos Veterinarios Especialistas en Abejas (ANMVEA), Acela Barrera López, resaltó que Campeche es uno de los principales productores de miel a nivel nacional, con una tradición ancestral y cultural y cuya apicultura se ubica entre las cinco actividades del sector pecuario que genera divisas al estado.

Señaló que se trata de una de las actividades más nobles del sector y, por medio del Congreso, se busca la extensión del conocimiento, desarrollo de habilidades y destrezas en la actividad para desarrollar la apicultura, la cual contribuye al incremento de la productividad primaria y, por ende, en los ingresos del sector rural y arraigo de esas localidades.

De manos de la gobernadora Layda Sansores y del secretario Víctor Villalobos se realizó la entrega de reconocimientos a los productores Eddy Lara Hernández, por ser pionero en impulsar la producción de miel y como fundador de Apicultores de Champotón, así como al actual presidente de esta organización, Pedro Ehuán Coyoc por promocionar el endulzante a nivel internacional y modernizar el proceso de producción.

Los presidente de Miel y Cera Campeche, Cristobal Horta Pérez y de Apicultores de Champotón expresaron un reconocimiento póstumo al exgobernador Carlos Sansores Pérez, por su impulso a la producción y exportación de miel a Alemania y a otras naciones.

