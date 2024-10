Anuncio de inversiones se quedó corto por falta de condiciones en materia energética: INA

Aunque la cifra de 20 mil millones de dólares pactada en el CEO Dialogue es alta, esta pudo haber sido mayor si el país ofreciera las condiciones de energía indispensables a las empresas, por lo que es indispensable garantizar este recurso para lograr más inversión tanto en la industria en general como en el sector automotriz, señaló Francisco N. González Díaz, Presidente Ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes (INA).

Destacó que lo que más le preocupa a los inversionistas es que haya energía y que sea adecuada, barata y limpia, ya que si se cumpliera con este requisito las inversiones extranjeras anunciadas serían del doble.

“Lo que más preocupa ahorita es la energía, que haya energía, no nada más suficiente, adecuada, constante barata y limpia, ese es el factor… A nosotros lo que nos interesa es que se produzcan energías limpias y se siga dando entrada al sector privado y público”, puntualizó.

Luego de su participación en el panel “Powershoring: Inversión y Comercio”, realizado en el --, el representante de la industria de autopartes, explicó que tan solo en el caso del sector automotriz se anunciaron inversiones por aproximadamente 3 mil 500 millones de dólares en la zona del Bajío y norte del país para una primera fase, que pueden llegar a más si se garantiza que habrá energía suficiente.

“Tenemos inversiones que están en ciclo, no puedo decir los nombres de las empresas, pero básicamente es en el Bajío, incluido Aguascalientes, y en el norte, lo que pasa es que ahí está dependiendo y es lo que les digo, necesitamos la energía, en una primera fase de seguro se va a invertir, pero no sé si se va a invertir ya en las dos y tres fases porque nos falta energía, el promedio que estamos considerando, puede ser 3 mil 500 millones de dólares, pero no es como uno por escrito, es un estimado, de qué depende de la energía… Si todo corresponde podemos llegar a números mayores, como fue el promedio de hace dos años”, dijo.

Francisco González comentó que la reforma energética aprobada en el Congreso de la Unión no representa ningún impacto ni positivo ni negativo para la atracción de inversión, pero sí traerá problemáticas en el NAFTA o Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.

Por otra parte, resaltó la importancia de fortalecer la cadena nacional productiva y hacer crecer la proveeduría nacional automotriz al mismo ritmo que está creciendo la industria de autos para reducir las importaciones de Asía en el sector. “Veo muy viable que vengan más empresas del extranjero y que empresarios mexicanos empiecen a proveer en esa pirámide, abundó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FBPT