Aprobación de marihuana no resuelve narcomenudeo: Miguel Barbosa

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa aseguró que la aprobación en el uso lúdico de la marihuana, no es un tema que vaya a resolver el problema del narcomenudeo en el país, ya que la comercialización se hace principalmente con LSD, cocaína, heroína, cristal y drogas más especializadas.

En conferencia dijo que las autoridades no detienen a la gente que trae consigo marihuana para su consumo personal, ya que no se considera como narcomenudeo; en cambio, se tiene estipulado tráfico cuando son grandes cantidades.

“Una persona que sea detenida con cannabis para su consumo no, los detenidos son por comercializar en grandes cantidades. El narcomenudeo es por cristal, LSD, heroína y cocaína y no por marihuana. Vamos a ver cómo funciona en México, pero no es un tema que vaya a resolver temas de narcomenudeo”, destacó.

Miguel Barbosa comentó que los reclusorios no se “van a vaciar” por la nueva ley, pues hasta el momento no conoce a ninguna persona que haya sido detenida por tener marihuana para el consumo lúdico.

La Cámara de Diputados aprobó el uso lúdico de la marihuana de hasta 28 gramos para consumo personal, así como permisos de autocultivo.

ntb