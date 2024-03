Arrancan campañas candidatos al gobierno de Yucatán con promesas en seguridad, salud y transporte

Con un llamado a conducirse dentro del marco de la ley y evitar los ataques mutuos, el Consejo Local del INE en Yucatán dio el banderazo de salida a las campañas de los cuatro aspirantes a la gubernatura del estado, Joaquín Díaz, Renán Barrera, Vida Gómez y Jasmín López, quienes presentaron los primeros puntos de sus programas de gobierno, en especial de salud, desarrollo social, seguridad, transporte y economía.

Luis Guillermo De San Denis Alvarado, presidente del órgano electoral local, exhortó a los partidos, así como a candidatos y candidatas “a que sus campañas se conduzcan estrictamente dentro de un marco de legalidad con apego a la normatividad electoral y a cumplir con los requisitos establecidos en materia de fiscalización”.

En el marco de la sesión especial del Consejo Local del INE, invitó a los medios de comunicación “a que continúen informando con equidad y a las autoridades de los tres niveles de gobierno, les pido respetuosamente dar cumplimiento puntual a las disposiciones establecidas en el acuerdo del Consejo General sobre la propaganda gubernamental”.

En Tahdziú, el candidato del PAN, PRI y Nueva Alianza al gobierno de Yucatán, Renán Barrera se comprometió con los cerca de seis mil pobladores de este municipio a llevar servicios de salud, apoyo a productores, movilidad eficiente y educación.

El panista eligió este municipio, ya que hace 15 años era considerado el más pobre de América Latina, y dónde aún prevalecen muchas carencias.

Renán Barrera inicia recorrido de campaña en Tahdziú X, Renán Barrera @RenanBarrera

En tanto, Joaquín "Huacho" Díaz, abanderado de Morena, Partido Verde y PT, presentó en un spot el nuevo Plan de Bienestar para llevar el desarrollo a todos los rincones del estado.

El plan contempla: pavimentación de más calles, cuidar la salud, además de mejorar la seguridad, el transporte y la economía, “porque para tener bienestar, hay que dar resultados para todas y todos”, declaró el morenista.

Con @huachodiazmena transformaremos Yucatán. X, Joaquín Díaz Mena @huachodiazmena

Jasmín López, aspirante del PRD al gobierno de Yucatán, también dio inicio a su campaña con una conferencia de prensa, donde resaltó que el principal eje será el tema de la salud a los yucatecos.

“Mi principal propuesta es la salud. Si no tenemos salud, no tenemos vida, no tenemos trabajo, de qué sirve que tengamos todo”, dijo la perredista, tras subrayar que otro tema donde pondrá atención es el de agua.

La candidata de Movimiento Ciudadano, Vida Gómez, arrancó su campaña en el puerto de Dzilam de Bravo, acompañada de los pescadores del lugar, con quienes se comprometió a mejorar los apoyos económicos a esta actividad, así como garantizar la salud de ellos y sus familias.

“La actividad pesquera es fundamental, muchos de los productos ponen en alto el nombre de Yucatán y lo que es más importante: llevan alimento a las familias yucatecas con esfuerzo y dedicación”, indicó.

DMGS