Asesinato de Roberto Toledo se investiga como delito contra la libertad de expresión

Luego de que autoridades y medios de comunicación resaltaron que Roberto Toledo se desempeñaba como auxiliar en un despacho jurídico, frente a su labor como reportero, Monitor Michoacán pidió no desconocer su papel de colaborador en el medio, tras su asesinato.

Al presentar los avances de la investigación, la Fiscalía General del Estado de Michoacán señaló que los hijos de Toledo afirmaron que su padre laboraba en el despacho, ubicado en Zitácuaro, donde fue ultimado con ocho disparos.

A pesar de ello, la institución precisó que el crimen se manejará de acuerdo con el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión.

leer más Confirma Gobernador salida de Gerardo Octavio Solís Gómez de la Fiscalía Estatal por motivos de salud

Horas más tarde, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla declaró, en entrevista televisiva, que las líneas de investigación apuntan a que la causa fue “su carácter de asistente en el despacho”, más que su colaboración con el medio de comunicación.

A través de un comunicado, Monitor Michoacán y Vera Abogados -firma en cuyas instalaciones ocurrió el crimen- pidieron al ayuntamiento de Zitácuaro y a los medios “que no pretendan tergiversar la información al difundir que no era un colaborador de un medio digital de comunicación”, ya que el alcalde Antonio Ixtláhuac Orihuela dijo, en entrevistas, que Toledo no era identificado dentro del gremio.

Asimismo, Monitor Michoacán dio a conocer que han acogido la protección del Gobierno federal, el cual ya cuenta con “todas y cada una de las pruebas con las que se puede esclarecer la muerte de nuestro amigo y compañero”.

lemm.