Atacan a balazos a candidato a la alcaldía de Cuautla, Morelos

Hombres armados disparan en contra de Jesús Corona Damián, candidato a la alcaldía de Cuautla por el Frente Amplio por Morelos, pero salió ileso.

El ataque ocurrió alrededor de las 20:00 horas, el vehículo presentó por lo menos dos impactos de arma de fuego.

Reportes de medios locales señalaron que el aspirante fue interceptado por sujetos armados cuando viajaba en su camioneta. Al parecer, los sujetos quién no han sido identificados realizaron por lo menos nueve detonaciones.

Atacan a candidato a la alcaldía de Cuautla.

Tras el ataque el candidato ingresó a su casa de campaña.

Ante medios de comunicación, el candidato por el Frente Amplio por Morelos por la presidencia municipal de Cuautla, Corona Damián, exigió a las autoridades estatales que investiguen esta agresión.

“Quieren que me baje de la campaña, una cosa si les digo, a mi ciudad, a los cuautlenses, ya basta de vivir con miedo, no me bajo y hasta donde tope, voy con todo, tengo el respaldo del pueblo”, expresó.

Corona Damián, le exigió al gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo, que le dé a los morelenses la seguridad que se merecen.

Pidió que se le pusieran medidas de seguridad por parte del gobierno estatal.