Atacan camioneta del periodista Andrés Salas en Morelos; su hermano y chofer fueron heridos

Andrés Salas, periodista del estado de Morelos, fue atacado en el interior de su camioneta en el municipio de Cuautla, Morelos, mientras era acompañado de su hermano y chófer, quienes resultaron severamente heridos. Presuntamente, los agresores confundieron alguno de ellos con el periodista.

Después del ataque, Andrés Salas, reportero de portal Noticias Cuautla, posteó en sus redes sociales: “ Soy reportero, soy comunicador y durante los últimos años le he venido relatando los hechos violentos que ocurren. Hoy intentaron asesinarme, hoy mi hermano y mi chofer están heridos, mi chofer se debate entre la vida y la muerte, mi hermano va con disparos de arma de fuego”.

También denunció que los atacantes estaban esperándolo a él; que fue “un ataque directo” y mostró el parabrisas donde está la evidencia de los disparos en contra de su camioneta.

Pidió al gobernador Cuauhtémoc Blanco ”que nos garantice la seguridad. Que me diga qué tengo que hacer, si voy a poder regresar a mi casa o no. Si voy a poder seguir trabajando en lo que me apasiona y lo que me gusta”

El gobernador condenó profundamente el atentado que sufrió el periodista, y aseguró que “el Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos del Estado de Morelos, se encuentra pendiente del caso.”

Más tarde, mediante un comunicado informó que, desafortunadamente, el chofer falleció.

Comunicado de prensa



El Gobierno del Estado reprueba enérgicamente y condena el ataque perpetrado al vehículo propiedad del periodista Andrés Salas esta tarde en el municipio de Cuautla, donde viajaban su hermano que resultó lesionado y al momento se encuentra estable y su… pic.twitter.com/5sgYaY2Xqm — Gobierno de Morelos (@GobiernoMorelos) February 13, 2024

El periodismo se ha convertido en una de las profesiones más peligrosas en todo el mundo. Según la UNESCO, tan solo en 2022, ochenta y seis periodistas y trabajadores de los medios de comunicación fueron asesinados, uno cada cuatro días.

En su Comunicado de Prensa, añade que la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES), informa que recibió el reporte en el Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C5), en el cual indicaban que una camioneta había sido atacada por disparos y solicitaban apoyo; lo anterior, sobre la carretera México - Oaxaca a la altura de la colonia Gabriel Tepepa en Cuautla.

“Al arribar al lugar, los elementos de la Policía Morelos observaron un vehículo color negro marca Chevrolet tipo Captiva con permiso para circular, y al interior dos personas lesionadas por proyectil de arma de fuego, por lo que de inmediato solicitaron los servicios médicos para su traslado y atención.

“En este mismo sentido, el Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos del Estado de Morelos, perteneciente a la Secretaría de Gobierno, al tener conocimiento de la situación de manera inmediata se puso en contacto con el periodista para otorgarle apoyo a través de la CES, además de notificar los sucesos al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas federal.

“Derivado de lo anterior, el Poder Ejecutivo solicita a la Fiscalía General del Estado dar puntual seguimiento a la investigación para que este lamentable hecho no quede en la impunidad.

“Finalmente, refrenda su respeto absoluto a los compañeros de los medios de comunicación, y ratifica su compromiso para que puedan ejercer su importante labor con total libertad.”

Aproximadamente la mitad de los periodistas asesinados se encontraban fuera de servicio en el momento del atentado.

Fueron asesinados por diversos motivos: represalias por informar sobre el crimen organizado, los conflictos armados o el auge del extremismo, y por cubrir temas delicados como la corrupción, los delitos contra el medio ambiente, el abuso de poder y las protestas, informa la UNESCO.